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12 лютого 2020, середа, 12:58 10
Суспільство 2020-02-12T14:00:02+02:00
Українські Новини
Мовні квоти на радіо і TV перевиконані, – Нацрада по телебаченню

Мовні квоти на радіо і TV перевиконані, – Нацрада по телебаченню

Кира Молчанова
Телепередача, українські пісні, телемовлення, україномовні квоти
Мікрофон. Фото: Pixabay
Мікрофон. Фото: Pixabay

В той час, як Верховна Рада збільшила квоти мовлення українською мовою до 90% з 2024 року, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення констатує перевиконання мовних квот загальнодержавними радіостанціями в частці українських пісень на 21% до 56% та обсягу ведення передач українською мовою – на 30% до 90% в 2019 році.

Відповідні результати моніторингу виконання мовних квот представила заступник голови Нацради по телебаченню Уляна Фещук в середу, передають Українські Новини.

"Загальнодержавні радіостанції перевиконують мовні квоти як в частині частки українських пісень, так і в частині відсотка мовлення українською мовою в ефірі", – сказала вона.

При цьому 100% українських пісень звучить в ефірі "Країна FM", 95% – "Радіо Промінь", 92% – "Радіо Культура", 45% – "Перець FM", 44% – "Русское радио Україна".

Повністю українською мовою ведуть передачі "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Країна FM".

Також Фещук зазначила, що в 2019 році зросла частка україномовних передач на радіостанції "Хіт FM" (14%), "П'ятниця" (13%), "Люкс FM" (12%), "Мелодія" (8%), "Kiss FM" (6%).

Крім цього, за словами члена Нацради Сергія Костинського, середній показник українських пісень в ефірі місцевих і регіональних радіостанцій в 2019 році склав 52%, показник ведення передач українською – 93%.

Фещук зазначила, що частка україномовного контенту в ефірі мережевих мовників, в цілому, зросла, що, на її думку, пов'язано з політикою держави в частині поширення і популяризації української мови.

Як повідомляли Українські Новини, норма обов'язкової трансляції в ефірі радіостанцій україномовних пісень збільшилася з 30% до 35%.

За даними опитування, 40,2% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають недоцільним введення квот на українську мову на радіо і телебаченні.

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