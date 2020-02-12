Єрмак ще не бачив закону про медіа і заявив, що обмежувати свободу слова не буде

Новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, у нашій країні не будуть прийняті. Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я особисто ще не бачив проекти цих законів (про медіа та дезінформації). Обов'язково подивлюся, щоб у мене була особиста думка про них. Але я можу вам гарантувати від імені Президента, що він є гарантом свободи слова і вільних медіа. Тому ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, у нашій країні не будуть прийняті", - сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак додав, що Зеленський сам працював на телеканалах, тому для нього це питання є особистою справою.

"Це робота Верховної Ради. Безумовно, ми будемо за нею стежити. Але я хочу вас заспокоїти... і офіційно заявити, що Президент завжди буде гарантом свободи слова в цій країні", - підкреслив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана і призначив керівником Офісу Президента Єрмака, звільнивши його перед цим з посади свого помічника.

До цього Єрмак був помічником Зеленського.