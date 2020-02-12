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12 лютого 2020, середа, 12:08 13
Політика 2020-02-12T13:00:03+02:00
Українські Новини
Єрмак ще не бачив закону про медіа і заявив, що обмежувати свободу слова не буде

Єрмак ще не бачив закону про медіа і заявив, що обмежувати свободу слова не буде

Ольга Фандорина
Офіс президента, Закон про медіа, Андрій Єрмак, Призначення Єрмака
Єрмак. Скріншот відео Офісу Президента
Єрмак. Скріншот відео Офісу Президента

Новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, у нашій країні не будуть прийняті. Про це він заявив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я особисто ще не бачив проекти цих законів (про медіа та дезінформації). Обов'язково подивлюся, щоб у мене була особиста думка про них. Але я можу вам гарантувати від імені Президента, що він є гарантом свободи слова і вільних медіа. Тому ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, у нашій країні не будуть прийняті", - сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Єрмак додав, що Зеленський сам працював на телеканалах, тому для нього це питання є особистою справою.

"Це робота Верховної Ради. Безумовно, ми будемо за нею стежити. Але я хочу вас заспокоїти... і офіційно заявити, що Президент завжди буде гарантом свободи слова в цій країні", - підкреслив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Президент Володимир Зеленський звільнив Богдана і призначив керівником Офісу Президента Єрмака, звільнивши його перед цим з посади свого помічника.

До цього Єрмак був помічником Зеленського.

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