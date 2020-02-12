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  • Україна не обговорювала з Росією відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі, - Єрмак
12 лютого 2020, середа, 12:07 9
Політика 2020-02-12T13:15:03+02:00
Українські Новини
Україна не обговорювала з Росією відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донб

Україна не обговорювала з Росією відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення військ бойовиків на Донбасі, - Єрмак

Елизавета Кесельман
Андрій Єрмак, Призначення Єрмака, Офіс Президента України
Андрій Єрмак. Скріншот відео Офісу Президента
Андрій Єрмак. Скріншот відео Офісу Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє, що ідея відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення сил і засобів бойовиків на Донбасі - це особиста позиція голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамія, яка ніколи не обговорювалася між Україною і Росією.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Що стосується заяви Давида Арахамії, то вчора був складний день і я міг тільки прочитати про це в інтернеті. Тому сьогодні, я сподіваюся, побачу Давида і запитаю в нього, що він мав на увазі. Але можу сказати, що це була особиста думка Арахамії", - сказав він.

Єрмак додав, що взагалі не обговорював питання Криму із заступником голови Адміністрації Президента Дмитром Козаком, який відповідає за "українське питання" замість помічника Президента РФ Володимира Путіна Владислава Суркова.

Керівник Офісу також запевнив, що незалежно від того, хто буде представляти Росію на переговорах по Донбасу, позиції України, в тому числі за держкордон і виборів, залишаться незмінними.

"Згідно з українським законодавством неможливо проводити вибори, якщо на території є якісь іноземні військові формування, незаконно озброєні люди і кордон не знаходиться під контролем. А вибори ми плануємо провести виключно на підставі українського законодавства", - підкреслив він.

Єрмак сказав, що вибори на Донбасі в жовтні - це мрія, оскільки тоді вони проводилися б одночасно на всій території України, але підкреслив, що для цього є ряд умов, без виконання яких проведення виборів неможливо.

На питання про те, на які компроміси в ході переговорів готова піти Україна, Єрмак прямо не відповів.

"Ми готові виконати всі домовленості, досягнуті в першу чергу в Парижі. Плюс у нас є чіткий план, що має статися, щоб в кінці жовтня вибори могли відбутися на всій території України згідно з українськими законами. Я б не став говорити про якісь компроміси. Вони, безумовно, можуть бути в ході переговорів. Але я готовий говорити з усіма патріотичними, адекватними силами, повторювати 10-20 разів, роз'яснюючи свою позицію", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначили Єрмака керівником Офісу Президента замість Андрія Богдана 11 лютого.

До цього Єрмак був помічником Зеленського.

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