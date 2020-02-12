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12 лютого 2020, середа, 10:42 13
Суспільство 2020-02-12T13:45:03+02:00
Українські Новини
В Україні запустили цілодобове радіо з аудіоказками українською з озвучками Жадана та Христини Соловій

В Україні запустили цілодобове радіо з аудіоказками українською з озвучками Жадана та Христини Соловій

Елизавета Кесельман
Радіо, Казки, Українська мова, Українська озвучка
Мікрофон.Радіо.Фото: pixabay
Мікрофон.Радіо.Фото: pixabay

Національна громадська телерадіокомпанія України запустила сайт і радіо з аудіоказками українською мовою. Про це передає видання "Український дощ".

Наголошується, що казки різних народів світу будуть начитувати різні актори та зірки українського шоу-бізнесу і театру. Серед них актор театру кіно і дубляжу Євген Малуха, вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, учасник групи DakhaBrakha Марко Галаневич і лідер гурту "Крихітка" Саша Кольцова.

Також незабаром вийдуть казки з озвучкою письменника Сергія Жадана і співачки Христини Соловій.

Крім того, на сайті можна також завантажити розмальовки. Ілюстрації для проекту виконала Євгенія Гайдамака.

Фото: kazky.suspilne.media/list.phpФото: kazky.suspilne.media/list.php

Фото: kazky.suspilne.media/list.phpФото: kazky.suspilne.media/list.php

Радіохвиля авторських казок українською мовою для дітей доступна на сайті 24 години. У плеєрі поки більше 200 аудиоказок. Слухати радіо можна тут.

Як повідомляли Українські Новини, раніше омбудсмен Тетяна Монахова заявляла, що за невикористання української мови штрафуватимуть на 11 тисяч гривень.

Також омбудсмен заявляла, що має намір штрафувати дитячі гуртки за російську мову.

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