У Києві можуть стати трамваї і тролейбуси - зарплат водіїв не вистачає на їжу

У Києві водії громадського транспорту готуються до страйку через системну затримку зарплат і незадовільні умови праці. Про це йдеться у сюжеті програми "Свідок" на телеканалі НТН.

Так, працівники тролейбусного депо №2 розповіли, що гроші їм видають із запізненням і частинами. Та й самої зарплати не вистачає буквально на їжу.

"Дали за грудень – заніс за комунальні, осьо за січень не дають нічого. Дадуть чотири тисячі – занесу за комунальні", – каже водій тролейбуса Володимир Коцюбей.

Іван працює в депо більше року і через злидні втратив дружину.

"В мене сім’я розвалилася. Я за 12 місяців отримав зарплату тричі", – розповів він.

У водія тролейбуса Анатолія Мосіна дружина також працює водійкою й обом затримують зарплату.

"Хліба навіть нема за що купити. А якщо людина голодна йде на роботу, це загрожує відповідними наслідками… Були ж аварії в нас. Це просто приховують, заплющують на це очі", – каже він.

На підтвердження своїх слів Мосін запрошує журналістів до себе додому. Показує холодильник, в якому лоток із яйцями та чотири банки закруток. У шафі два пакетики м’ятного чаю і залишки кави. На плиті – гороховий суп: "Ми будемо це їсти і собака їстиме".

За його словами, тим, хто обурюється, погрожують звільненням. Сам раніше був провідним інженером, його понизили в посаді, а нині боїться звільнення. Вважає, що у свої 45 років не зможе знайти іншої роботи.

Умови праці у водіїв доволі складні. Вбиральні на кінцевих зупинках – це розкіш.

"Особливо №5 їздить – у лісі будка. Але там вже так її, перепрошую, загидили, що туди сходити не можна. Людина має терпіти дві з половиною – три години, доки стане на обіді та сходить у туалет. А всі решта туалетів продано", – розповідає Мосін.

На Старовокзальній вулиці, де закінчуються маршрути кількох трамваїв, раніше був туалет для працівників Київпастрансу, а тепер у цьому приміщенні, судячи з вивіски, прихована лотерея. Поряд розташовано кабінет нарколога, яка перевіряє водіїв перед виходом на маршрут. Вона пояснює, як давати раду з проблемою: "У памперси. В нас туалету немає".

При цьому в багатьох водіїв складний графік. Так, водійка Ірина прокидається о третій ночі та заступає на зміну о 5:00.

Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус розповів, що неодноразово шпиталізував водіїв маршрутних таксі.

"За добу сплять дві-три години, через що в них постійна хронічна втома, а це якраз один із ризиків виникнення інфаркту та гіпертонічної хвороби", – каже він.

У КМДА на запит журналістів щодо суми боргів із зарплати не відповіли. Натомість відповіли водію трамвая Володимиру Котляру: його сповістили, що зарплату йому виплачують вчасно. Також йому почали погрожувати. За його словами, у депо працівникам кажуть прямим текстом: можете скаржитися куди хочете, грошей немає й не буде.

Водії повідомили, що вже готуються до страйку, і вважають, що це спричинить транспортний колапс у Києві.

Київські водії вже страйкували у 2014 році. Тоді чиновники знайшли гроші за один день. Журналісти стверджують, що й зараз, після запиту до КМДА, дехто з водіїв отримав гроші.

Транспортний експерт Олександр Кава впевнений, що у бюджеті Києва достатньо грошей на громадський транспорт, проте якість роботи лише гіршає.

"Це неадекватність роботи керівництва КП “Київпастранс”. У Києві достатньо грошей у бюджеті, аби привести в адекватний стан і матеріально-технічну базу в депо й автопарках, і також збільшити кількість рухомого складу", – вважає він.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві почне працювати нова система оплати в транспорті.

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