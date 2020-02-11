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11 лютого 2020, вівторок, 21:27 7
Суспільство 2020-02-11T21:38:43+02:00
Українські Новини
Головний редактор "Капіталу" назвав блокування свого сайту рейдерською схемою

Головний редактор "Капіталу" назвав блокування свого сайту рейдерською схемою

Валерия Драгомирова
Печерський районний суд, В'ячеслав Чечило, Видання Капітал, Блокування веб-сайтів
Блокування. Фото: Geektimes
Блокування. Фото: Geektimes

Головний редактор заблокованого Печерським районним судом видання "Капітал" В'ячеслав Чечило вважає блокування новинних ресурсів рейдерською схемою.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Рішення стосується купи ігрових сайтів. У яке хтось додав кілька новинних агрегаторів і разом з ними - сайт Капіталу. Поки це все виглядає як стара добра рейдерська схема, коли в список рахунків під арешт включаються ліві по замовленню. При цьому робиться все, щоб рішення можна було оскаржити (провайдер не зізнавався, нагадаю) в термін", - написав він.

Він зазначив, що ресурси заблокували за позовом Національної поліції.

"Капітал" заблокований провайдером Фрінет, який заперечував наявність відповідного судового рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд заборонив провайдерам доступ до 8 новинних ресурсів.

Новинні ресурси опинилися в одному списку з інтернет-казино, обмінниками валют і букмекерськими конторами.

Також суд заблокував доступ до сайтів онлайн-казино і букмекерських контор.

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