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11 лютого 2020, вівторок, 20:18 12
Зовнішня політика 2020-02-11T22:00:03+02:00
Українські Новини
ЄС має намір виділити Україні €25 млн на цифровізацію країни

ЄС має намір виділити Україні €25 млн на цифровізацію країни

Валерия Драгомирова
Олексій Гончарук, Цифрова економіка, Цифровізація
Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Європейський Союз має намір виділити Україні 25 млн євро на електронне урядування та цифрову економіку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на спільній пресконференції з європейським комісаром з питань політики сусідства та політики розширення Олівером Вархейї, передають Українські Новини.

"Почну з хорошої новини, сьогодні прем'єр з євроінтеграції пан Кулеба і єврокомісар підписали угоду про допомогу Європейського Союзу на 25 млн євро в цифровізації нашої країни", - сказав він.

Гончарук також зазначив, що в цьому році планується підписати угоду про спільний авіаційний простір з ЄС.

Він також зазначив, що в цьому році Україна очікує значного прогресу щодо угоди про "промисловий безвіз".

Очікується, що оцінна комісія з підготовки до підписання "промислового безвізу" приїде в цьому році, щоб дати старт переговорам.

Зі слів Гончарука, до 2023 року Україна також має синхронізувати свою енергетичну систему з вимогами ЄС, прописаними в новій "зеленій угоді".

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство цифрової трансформації презентувало мобільний додаток і національну онлайн-платформу "Дія".

У додатку вже доступні водійське посвідчення і технічний паспорт автомобіля.

Незабаром також очікується поява автомобільної страховки, студентського, паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

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