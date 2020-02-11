ЄС має намір виділити Україні €25 млн на цифровізацію країни

Європейський Союз має намір виділити Україні 25 млн євро на електронне урядування та цифрову економіку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на спільній пресконференції з європейським комісаром з питань політики сусідства та політики розширення Олівером Вархейї, передають Українські Новини.



"Почну з хорошої новини, сьогодні прем'єр з євроінтеграції пан Кулеба і єврокомісар підписали угоду про допомогу Європейського Союзу на 25 млн євро в цифровізації нашої країни", - сказав він.



Гончарук також зазначив, що в цьому році планується підписати угоду про спільний авіаційний простір з ЄС.



Він також зазначив, що в цьому році Україна очікує значного прогресу щодо угоди про "промисловий безвіз".



Очікується, що оцінна комісія з підготовки до підписання "промислового безвізу" приїде в цьому році, щоб дати старт переговорам.



Зі слів Гончарука, до 2023 року Україна також має синхронізувати свою енергетичну систему з вимогами ЄС, прописаними в новій "зеленій угоді".



Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство цифрової трансформації презентувало мобільний додаток і національну онлайн-платформу "Дія".



У додатку вже доступні водійське посвідчення і технічний паспорт автомобіля.



Незабаром також очікується поява автомобільної страховки, студентського, паспорта громадянина України та закордонного паспорта.