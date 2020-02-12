Обіцяні Кличком виплати в'язням Аушвіца, які дожили до наших днів, в Києві отримали 7 осіб

Обіцяні мером Києва Віталієм Кличком єдиноразові виплати по 10 тис. гривень до 75-річчя визволення в'язнів концентраційного табору Аушвіц (Освенцим) отримають 7 чоловік.

Про це йдеться у відповіді Київської міської державної адміністрації (КМДА) на інформаційний запит Українських Новин.

"Згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.01.2020 №98, проведена виплата 7 особам, відповідно до наказу Департаменту соціальної політики КМДА від 03.02.2020 №21", - вказано у відповіді.

Автори відповіді уточнили, що виплати здійснювалися відповідно до списків, які надійшли від управлінь соціального захисту районних в м.Києві держадміністрацій. При цьому не змогли назвати цифру, скільки колишніх в'язнів концентраційних таборів Аушвіц та табору смерті Аушвіц-Біркенау (Освенцим) проживають на даний момент в столиці України.

"Додатково повідомляємо, що документи, які підтверджують статус до якої категорії відносяться зазначені особи, знаходяться в пенсійних справах. Тому надати інформацію про кількість осіб, які належать до категорій, зазначених у Вашому запиті, немає можливості", - зазначено у відповіді.

Відповідь КМДА про грошову допомогу в'язням концтабору Аушвіц-Біркенау. Фото: Українські Новини.

Таким чином, на підтримку колишніх в'язнів Аушвіца сумарно було виділено 70 тис. гривень. А кожен колишній в'язень Освенцима, який дожив до наших днів, отримав одноразову виплату, що еквівалентна 410 доларам США за нинішнім курсом.

Раніше КМДА широко розрекламувала виплату матеріальної допомоги колишнім в'язням Аушвіцу в рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", заявивши, що Голокост має стати "уроком людяності та толерантності".

При цьому, наприклад, у сусідній Російській Федерації прийнято рішення до 75-річчя Перемоги виплатити по 1 200 доларів США (75 тис. російських рублів) ветеранам та усім категоріям, хто прирівняні до них, та по 800 доларів США працівникам тилу в 1941-1945 роках. А в Ізраїлі особи, які отримали статус "переживших Голокост" отримують щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 541 долара США.

У той же час зіставні з виплатою колишнім в'язням суми (50-80 тис. гривень) постійно виділяються кожному з депутатів Київської міської ради на "виконання доручень виборців" розпорядженнями "Про вирішення фінансових питань". Так, наприклад, 5 лютого 2020 року 105 тис. гривень були виділені депутату Київради Вадиму Ноздрі на придбання обладнання ліцею "Наукова зміна", 68 тис. гривень декільком депутатам на придбання і заміну поштових скриньок на їх території, а також двом депутатам 54 тис. гривень та 85 тис. гривень з формулюванням "на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям".

У Міністерстві соціальної політики України на запит Українських Новин повідомили, що станом на сьогоднішній день в цілому на території України проживають 594 людини, що мають статус колишніх неповнолітніх в'язнів концтаборів та інших місць примусового утримання, 222 людини, що мають статус колишніх малолітніх в'язнів, які отримали інвалідність та 724 людини зі статусом колишніх в'язнів концтаборів, гетто, вивезених на примусові роботи і дітей репресованих.

Відповідь Мінсоцполітики щодо кількості колишніх в'язнів. Фото: Українські Новини.