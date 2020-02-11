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11 лютого 2020, вівторок, 18:24 15
Президент 2020-02-11T18:24:17+02:00
Українські Новини
Замість Лутковської в ТКГ по Донбасу Зеленський призначив генерала СБУ

Замість Лутковської в ТКГ по Донбасу Зеленський призначив генерала СБУ

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Валерія Лутковська, Тристороння контактна група, Геннадій Кузнєцов, Призначення на посаду
Геннадій Кузнєцов. Скріншот: YouTube/Кременчуцькі Новини
Геннадій Кузнєцов. Скріншот: YouTube/Кременчуцькі Новини

Президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Кузнєцова замість Валерії Лутковської представником України в робочій групі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи. Про це йдеться в указі Президента №51 від 11 лютого, передають Українські Новини.

"Уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків В. Лутковську", - сказано в ньому.

Геннадій Кузнєцов - генерал-майор Служби безпеки України, був керівником Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Зеленський призначив Богдана Бондаря, Ігоря Веремія, Валерію Лутковську і Олександра Моцыка представниками України в підгрупах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія).

Раніше повідомлялося про те, що в 2018 році Валерія Лутковська задекларувала 2 квартири, 625 тычяс гривень і 7 тисяч євро доходів за 2017 рік.

 

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