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11 лютого 2020, вівторок, 16:27 8
Фінанси 2020-02-11T17:15:01+02:00
Українські Новини
Непідконтрольна частина Донецької області винна за воду 41 млн євро, — губернатор Кириленко

Непідконтрольна частина Донецької області винна за воду 41 млн євро, — губернатор Кириленко

Кира Молчанова
Донецкая область, ОРДЛО, Водоснабжение, Вода Донбасу
Вода. Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto
Вода. Водопостачання. Фото: pixabаy.сом/Skitterphoto

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко констатує 41 млн євро боргу споживачів з непідконтрольною території Донецької області за водопостачання перед комунальним підприємством "Вода Донбасу", яке вже опинялося під загрозою відключення.

Про це Кириленко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook після зустрічі з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом, передають Українські Новини.

"Розповів панові Кофоду, що війна вкрай негативно позначилася на компанії "Вода Донбасу", яка забезпечує водою всю область — як контрольовану, так і непідконтрольну її частини. Бойові дії є частою причиною пошкодження критичної інфраструктури і постійно загрожують стабільній роботі компанії. Проблему поглиблює і окупаційна влада: борг окупованій території перед "Водою Донбасу" на початок цього року перевищує 41 млн євро", — написав губернатор.

Він повідомив, що в лютому за рахунок коштів Міжнародного комітету Червоного Хреста було укладено угоду з міжнародною компанією аудиту на проведення аналізу фінансового й операційного стану "Води Донбасу".

Його результати планується отримати в жовтні.

У подальшому область має намір шукати фінансування для модернізації підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, Донецька обласна державна адміністрація оцінює в 7,5 млрд гривень модернізацію обладнання комунального підприємства "Вода Донбасу" з реконструкцією магістрального каналу "Сіверський Донець — Донбас".

"Вода Донбасу" (до 4 вересня 2007 року — державне виробниче підприємство по зовнішньому централізованому водопостачанню "Укрпромводчормет") було створене в 1930 році на Донбасі для здійснення централізованого водопостачання гірничо-металургійного комплексу, інших галузей промисловості, комунальної сфери та населення.

Підприємство надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Раніше підприємство "Вода Донбасу" змогло усунути аварію, через яку без водопостачання залишилися близько 60 тис. жителів Дружківки (місто обласного підпорядкування).

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