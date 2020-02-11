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11 лютого 2020, вівторок, 15:22 21
Зовнішня політика 2020-02-11T16:30:02+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" оцінює захоплені Росією в Криму активи в $8 млрд

"Нафтогаз" оцінює захоплені Росією в Криму активи в $8 млрд

Таня Войтюк
Нафтогаз, Арбітражний суд, Юрій Вітренко, Газпром
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оцінює в близько 8 млрд доларів захоплені Росією в Криму активи.

Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що цього тижня "Нафтогаз" завершить підготовку до чергової подачі документів у межах арбітражного процесу проти Росії щодо активів у Криму.

При цьому Вітренко зазначив, що в арбітражі по кримських активів "Нафтогаз" судиться з Росією, а не з "Газпромом", тому вказаний арбітраж не потрапляє під дію угоди про взаємне врегулювання претензій з "Газпромом".

"Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою і розробкою родовищ, бурінням, транспортуванням і зберіганням нафти і газу, а також постачанням газу споживачам.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" надав оцінку збитків від захоплення Росією активів групи в Криму Трибуналу при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, яка склала 5,2 млрд доларів.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" і 6 її дочірніх компаній - "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Лікво", "Укргазвидобування", "Укртранснафта" і "Газ України" - ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, завдані незаконним захопленням активів групи в Криму.

Збитки групи "Нафтогаз" в результаті окупації Криму оцінюються в близько 5 млрд доларів (без відсотків).

Нагадаємо, "Нафтогаз" витратить €4 млн на захист своїх інтересів в Лондонському арбітражі за позовом "Укрнафти".

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