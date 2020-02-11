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11 лютого 2020, вівторок, 15:04 455
Силові структури 2020-02-11T16:30:02+02:00
Українські Новини
У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький

У скандального держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, — Голобуцький

Таня Войтюк
Олексій Голобуцький, Андрій Галущак, Обшук, Мінінфраструктури
Обшук, ілюстративне фото. Фото: Інформатор
Обшук, ілюстративне фото. Фото: Інформатор

Правоохоронці проводять обшуки в кабінеті держсекретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

"За інформацією з моїх джерел з Міністерства інфраструктури, зараз у держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки. Це той самий Галущак, який працював у Каськіва в "Укрзалізниці" і разом з ним підозрювався у величезних розкраданнях. А на посаду в МІУ його, кажуть, простягнув Кононенко. І Галущак не підвів – відразу після призначення він в інтересах Кононенко провів кадрову рокіровку на Одеському припортовому заводі, призначаючи туди потрібного Кононенко людини. За ним стільки підозрілих справ, що залишається тільки гадати – чому до нього завітали правоохоронці. Чекаємо подробиць", - підсумував блогер.

Пост на FacebookДопис на Facebook Олексія Голобуцького

Андрій Галущак був призначений державним секретарем МІУ в січні 2017 року. До цього він працював в НАК «Нафтогаз України», був радником керівника ЗАТ «УКРГАЗ-ЕНЕРГО», працював директором інвестиційного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» під керівництвом Владислава Каськіва.

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