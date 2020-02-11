Кличко з двома заступниками синхронно пішли у відпустку

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко пішов у відпустку.

Про це йдеться в розпорядженні київського міського голови №80 від 7 лютого, передають Українські Новини.

Згідно з розпорядженням, Кличко за погодженням з Президентом Володимиром Зеленським і міністром розвитку громад і територій взяв відпустку на 5 днів: з 10 по 14 лютого без збереження зарплати.

У зв'язку з відпусткою Кличко і першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника виконання обов'язків голови КМДА покладено на заступника голови КМДА Валентина Мондріївського.

Також у відпустку на тиждень пішов ще один заступник Кличка - Петро Пантелєєв. Виконання його обов'язків покладено на заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко був у відпустці 2,3 січня і з 8 до 13 січня 2020 року.

Тим часом, мер Києва Віталій Кличко призначив фігуранта кримінальної справи Валентина Осипова на посаду директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА).