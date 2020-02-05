Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко назначил фигуранта уголовного дела Валентина Осипова на должность директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

"Назначить Осипова Валентина Александровича, по результатам конкурса, на должности директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации с 6 февраля 2020 года с должностным окладом согласно штатному расписанию", – сказано в распоряжении за подписью Кличко.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Осипов еще в 2017 году, будучи на тот момент заместителем главы коммунальной корпорации "Киевавтодор", создал преступную группу, которая под прикрытием главы "Киевавтодора" Александра Густелева разворовывала средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт столичных дорог и мостов. Так, по одному из эпизодов, "Киевавтодор" подписал договора на 37 млн гривен, однако почти треть этой суммы (11 млн гривен) была выведена на подставную фирму и обналичена. Сообщалось также, что эти 11 млн гривен – лишь небольшая часть украденного Валентином Осиповым у киевлян. При этом пойманный за руку Осипов сам признал свою вину. Дело передано в прокуратуру и Шевченковский районный суд г. Киева.

Причем, СМИ неоднократно писали и о других уголовных делах и обысках в отношении Густелева и Осипова. Так, в 2017 году было открыто уголовное производство по факту кражи чиновниками "Киевавтодора" денег на ремонте улицы Алма-Атинской. В том же году в корпорации проводила обыски Служба безопасности Украины. А в 2018 году правоохранители разоблачили масштабную аферу, в результате которой было "освоено" 320 млн бюджетных гривен. Всего за этот год в отношении чиновников "Киевавтодора" было открыто 4 уголовных дела.

Также СМИ писали, что залогом "успеха" Валентина Осипова является покровительство со стороны Александра Густелева, который в свою очередь близко дружен с Виталием Кличко. Неоднократно сообщалось об их совместных посещениях бани, катании на мотоциклах и прочих эпизодах совместного времяпрепровождения. Помимо этого, публиковалась информация о романе Густелева с заместителем министра инфраструктуры Натальей Форсюк, что также сказалось на продвижении его протеже Осипова по службе.