підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Політика
  • НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злочевського і Байдена, - Юрій Луценко
11 лютого 2020, вівторок, 12:20 385
Політика 2020-02-11T12:43:09+02:00
Українські Новини
НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злочевського і Байдена, - Юрій Луценко

НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злочевського і Байдена, - Юрій Луценко

Надежда Комендантова
Юрій Луценко, НАБУ, Джо Байден, Микола Злочевський
Луценко Юрій Фото: Facebook
Луценко Юрій Фото: Facebook

Екс-генпрокурор Луценко звинуватив НАБУ в закритті справи про розкрадання коштів компанією Burismа біглого міністра екології  Злочевського без проведення будь-яких слідчих дій.

Про це Юрій Луценко розповів в інтерв'ю виданню Цензор.НЕТ. Колишній Генеральний прокурор заявив, що частина справ, що стосуються несплати податків, відмивання брудних грошей і зловживання службовим становищем міністра Злочевського і його компанії Burismа, були передані колишнім генпрокурором Шокіним з порушенням підслідності з ГПУ в НАБУ, де ці справи і були закриті без проведення будь-яких слідчих дій. "Саме ця справа була найперспективнішою, бо, по-перше, це серйозний термін – до 12 років. По-друге, це досить ... не скажу легка, але доказова справа. І, по-третє, всі документи фактично вже були зібрані, - розповів Луценко. - Але в грудні 15-го року пан Шокін цю справу раптом з ГПУ передає в НАБУ. З моєї точки зору, передає без урахування підслідності. НАБУ без яких би то не було слідчих дій цю справу пізніше закрило".

Також Юрій Луценко заявив, що передача Шокіним цієї справи з ГПУ в НАБУ, де вона і була закрита, була здійснена під зовнішнім впливом: "Джуліані (особистий юрист президента США Дональда Трампа - ред.) Розповів мені про те, що Байден тричі в грудні 2015 року дзвонив українському президенту. І через тиждень справи Burisma пішли з ГПУ в НАБУ". Нагадаємо, що після того, як син тоді ще віце-президента США Байдена, ХантерБайден, не маючи ніякого досвіду роботи в енергетиці отримав місце в раді директорів Burismа з окладом в $ 100 тис. щомісяця, кримінальну справу і було закрито НАБУ, директором якого є Артем Ситник. На думку американського президента, високою зарплатою Хантера Байдена сім'я віце-президента США "отримувала винагороду".

Тимчасом в українському парламенті вже зібрали 216 підписів при необхідних 150 під проектом постанови про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, визнаного судом винним в корупції. Експерти заявляють, що Артем Ситник також став головним подразником в українсько-американських відносинах через його відверте підігрування конкурентці Трампа Клінтон на минулих президентських виборах, і очевидно буде звільнений найближчим часом. Нагадаємо, що Ситник "засвітився" в незаконній передачі матеріалів слідства НАБУ через американське посольство в Україні, про що Ситник сам зізнавався на раніше опублікованих екс-депутатом Розенблатом аудіозаписах.

Більше новин про: Юрій Луценко НАБУ Джо Байден Микола Злочевський

Вибух в центрі Києва стався в сусідньому з Луценко...
Січнева зарплата директора НАБУ Ситника становила ...
На американському телевізійному каналі показали зі...
Екс-міністр екології Злочевський купить "Газвидобу...
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою Офісу Президента
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися
Новини
З запуску нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32% 13:25
Суд скасував заочний арешт екс-секретаря РНБО Клюєва 13:15
Ціни на картоплю не будуть рости до літа, - експерти 13:15
Кличко з двома заступниками синхронно пішли у відпустку 13:13
Для погашення заборгованості по зарплатам шахтарям виділили ще 163 млн грн, — Гончарук 12:57
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра 14:29
Майкл Капуто з родиною в гостях у президента Трампа. Фото: USATD
На американському телевізійному каналі показали зізнання снайпера з Майдану, - ЗМІ 10:49 Відео
НАБУ без будь-яких слідчих дій закрило справу Злочевського і Байдена, - Юрій Луценко 12:20
Мита на імпортні нафтопродукти призведуть до зростання цін і вдарять по економіці України, - ЗМІ 12:55
більше новин
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за рахунок хабарів 14:33
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду 09:30
Вітренко вимагає виплатити йому величезну премію, хоча прем'єр просить утриматися 10:27
Прослушка Гончарука: прем'єр розповів, що насправді думає про Зеленського 08:45
Зарплата Гончарука за січень вийшла більше президентських окладів 19:57
більше новин
Майже 400 населених пунктів залишилися без світла через негоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok