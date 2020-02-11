Львів закрив 100 шкіл на карантин через грип і ГРВІ

Львів констатує закриття 100 шкіл на карантин через грип і ГРВІ станом на 11 лютого. Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської міської ради.

"станом на 11 лютого 100 львівських шкіл призупинили навчання через захворюваності учнів", - повідомив він.

За даними міськради, хворіє 28% учнів шкіл.

Управління освіти рекомендує вчителям засвоювати програму шляхом ущільнення матеріалу.

Найбільше у Львові 117 навчальних закладів.

У Львові минулого тижня (3-9 лютого) грип захворіли відповідно 3 753 людини, що на 320 осіб більше, ніж тижнем раніше.

Інтенсивний показник на останньому тижні - 488,0, при епідпорозі 615,2.

Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 49,9%.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківська область 6 лютого констатувала призупинення навчання в 17 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.