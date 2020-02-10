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10 лютого 2020, понеділок, 22:24 4
Політика 2020-02-10T23:21:55+02:00
Українські Новини
ФСБ Росії затримала військового Нацгвардії

ФСБ Росії затримала військового Нацгвардії

Ольга Фандорина
ФСБ Росії, Нацгвардія, затримання
ФСБ. Фото: Facebook/Центр Спеціального Призначення ФСБ Росії
ФСБ. Фото: Facebook/Центр Спеціального Призначення ФСБ Росії

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії 22 січня затримала військовослужбовця Національної гвардії України, і порушила проти нього кримінальну справу про незаконне перетинання державного кордону.

Про це Українським Новинам повідомив представник прес-служби Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії.

За його словами, військовослужбовець за контрактом, який проходить службу у військовій частині 3017 (3-я бригада оперативного призначення, що дислокується в Харкові), з 15 по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці (без виїзду за межі України) і мав повернутися у військову частину 30 січня.

"30 січня не з'явився з щорічної основної відпустки, про що було повідомлено військового прокурора Харківського гарнізону та призначено службове розслідування", - сказав він.

3 лютого від Державної прикордонної служби України Східного регіонального управління у військову частину надійшла інформація, про те, що 22 січня від прикордонної служби ФСБ РФ отримано факсимільним зв'язком повідомлення про затримання за порушення режиму державної кордону РФ 23-річного громадянина України без документів, що засвідчують його особу.

28 січня російська сторона повідомила, що стосовно затриманого громадянина України порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 (незаконне перетинання державного кордону) Кримінального кодексу РФ.

Як повідомляли Українські Новини українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики продовжують саботувати початок відновлення мосту у Станиці Луганській.

31 серпня, в зоні проведення операції об'єднаних сил бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, поранений український військовий.

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