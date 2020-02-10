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10 лютого 2020, понеділок, 23:12 2
Суспільство 2020-02-10T23:14:50+02:00
Українські Новини
По Закарпаттю прокотилися зимові грози

По Закарпаттю прокотилися зимові грози

Ольга Фандорина
Негода, Складні погодні умови, Зимові грози
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com
Гроза. Негода. Дощ. Блискавка. Фото: de.naturewallpaperfree.com

В Україні 10 лютого метеорологи зафіксували рідкісне явище - зимову грозу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook метеоролог Ігор Кибальчич, посилаючись на спостереження Олександра Гнетило.

"Сезон гроз відкрито! Було три грому, пеленгатор зафіксував один, решта були внутриоблачные", - зазначив спостерігач Олександр Гнетило.

За його словами, під час грози спостерігався також заряд сніжної крупи, який був зафіксований посеред тривав дві години зливи.

Грім був зафіксований Олександром у Виноградові Закарпатської області. Гроза була відзначена ще на трьох станціях спостереження - Плай, Хуст та Нижні Ворота.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також, згідно з прогнозом, наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

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