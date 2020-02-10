По Закарпаттю прокотилися зимові грози

В Україні 10 лютого метеорологи зафіксували рідкісне явище - зимову грозу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook метеоролог Ігор Кибальчич, посилаючись на спостереження Олександра Гнетило.

"Сезон гроз відкрито! Було три грому, пеленгатор зафіксував один, решта були внутриоблачные", - зазначив спостерігач Олександр Гнетило.

За його словами, під час грози спостерігався також заряд сніжної крупи, який був зафіксований посеред тривав дві години зливи.

Грім був зафіксований Олександром у Виноградові Закарпатської області. Гроза була відзначена ще на трьох станціях спостереження - Плай, Хуст та Нижні Ворота.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також, згідно з прогнозом, наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.