У Мукачеві заарештували двох чоловіків, підозрюваних у замаху на поліцейських

Суд заарештував 2 підозрюваних у посяганні на життя поліцейських у Мукачево Закарпатської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

В Ужгородському районному суді відбувся розгляд клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу двом особам - утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 315 000 гривень для кожного.

"Сьогодні, 10 лютого, Ужгородський міськрайонний суд погодив подання слідчого і обрав двох підозрюваних запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 315 тис. гривень кожному", - сказано в ньому.

Чоловіків, членів злочинного угруповання, затримали 9 лютого в селищі Нижні Ворота " у Воловецькому районі.

Під час затримання водій Mercedes Benz, 41-річний житель Мукачева, і водій позашляховика Toyota, 40-річний мешканець Вінницької області, чинили опір поліцейським і намагалися зробити на них наїзд.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя правоохоронця) Кримінального кодексу.

В салонах позашляховиків перебували ще 5 чоловік.

Під час огляду автомобілів поліцейські виявили автомат і 2 пістолета.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився посилити заходи безпеки в Мукачево Закарпатської області.

Днями поліція затримала групу людей, які прямували в Мукачево для кримінальних розборок.