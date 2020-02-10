У РФ запропонували скинутися грошима і викупити в України останки спецагента НКВС Кузнєцова

У Росії можуть організувати збір коштів для того, щоб викупити останки героя Радянського Союзу офіцера НКВС Миколи Кузнєцова. Про це заявив заступник секретаря генради "Єдиної Росії", депутат Держдуми Олександр Хінштейн, передає УП.

"Багато разів сьогоднішньою владою України заявлялося, що Микола Іванович Кузнєцов та інші співробітники НКВС - не герої, а вороги свого народу. Пам'ятник йому знесений, вулиці, які раніше носили його ім'я, перейменовані на честь нових героїв України, у бою з якими і віддав своє життя відважний радянський розвідник ", - сказав він.

Депутат повідомив, що російська сторона готова організувати збір коштів для викупу та перевезення останків радянського розвідника або за місцем його народження - місто Кудимкар Пермського краю, чи на територію іншого регіону РФ, тісно пов'язаного з пам'яттю про цієї "видатної людини" .

Зараз його останки поховані на Пагорбі Слави у Львові.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента розсекретив частина документів НКВС про депортації і тортури кримських татар у 1944 році.