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10 лютого 2020, понеділок, 17:39 10
Фінанси 2020-02-10T18:15:01+02:00
Українські Новини
Ціни в січні на ЖК-послуги підвищилися, а на одяг і взуття знизилися

Ціни в січні на ЖК-послуги підвищилися, а на одяг і взуття знизилися

Елена Новикова
Державна служба статистики, ціна на продукти, Ціни на комуналку, ціни на освіту, ціни на одяг, Підвищення цін, інфляція, інфляція в Україні
Інфляція. Фото:newsep.com.ua
Інфляція. Фото:newsep.com.ua

У січні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,2%. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в січні підвищилися на 0,5%, на одяг і взуття - знизилися на 5,6%, на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 1,7%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - не змінилися, на освіту – підвищилися на 1,4%.

У порівнянні з січнем 2019 року в січні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році була зафіксована інфляція 4,1%, до 2018 року - інфляція 9,8%, у 2017 році - інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%.

Також Національний банк України прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде знаходитись нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п., але повернеться в його межі в кінці року.

Раніше повідомлялося про те, що кошик товарів і послуг, які користуются попитом в українців, подорожчала за минулий рік набагато більше, ніж збільшилася інфляція.

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