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10 лютого 2020, понеділок, 14:29 276
Суспільство 2020-02-10T14:36:44+02:00
Українські Новини
Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра

Чартерний рейс для евакуації українців з Уханя відправлять завтра

Елизавета Кесельман
Ухань, Китай, Україна, Евакуація українців
Літак.Фото: pixabay
Літак.Фото: pixabay

Україна вирішила направити чартерний рейс в Китай для евакуації українців з Уханя (провінція Хубей) у зв'язку зі спалахом коронавірусу 2019-nCoV. Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в Китаї та Монголії, передають Українські Новини.

"У зв'язку зі стрімким розповсюдженням по території провінції Хубей небезпечного коронавірусу урядом України прийнято рішення про евакуацію громадян України із згаданої провінції, в якій запроваджено карантин. З цією метою Україною 11 лютого цього року планується спеціальний чартерний рейс за маршрутом "Київ - Ухань (Китай) - Київ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українців, які виявили бажання бути включеними до списку на евакуацію, просять підготувати паспорти, документи, що дають право на перебування на території Китаю, свідоцтва про народження дітей до 18 років, залишатися на постійному зв'язку, бути мобільними і готовими до переміщень, в тому числі нічних, мати при собі мінімально необхідний запас води, продукти харчування і медикаментів.

У повідомленні також наголошується, що українці, які чекають евакуації, повинні чекати дзвінків від посольства на мобільний телефон, а також повідомлення в мобільному додатку Wechat і повністю координувати свої дії з представниками посольства.

Підкреслюється, що після повернення в Україну українців чекає обов'язковий 14-денний карантин.

Як повідомляли Українські Новини, 7 лютого виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що Україна очікує дозволу уряду Китаю на евакуацію своїх громадян з міста Ухань.

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