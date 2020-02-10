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10 лютого 2020, понеділок, 14:16 42
Економіка 2020-02-10T15:30:02+02:00
Українські Новини
Герус пояснив Коболєву, чому не можна приватизувати "Нафтогаз"

Герус пояснив Коболєву, чому не можна приватизувати "Нафтогаз"

Елизавета Кесельман
Андрій Герус, Андрій Коболєв, Нафтогаз, Приватизація
Андрій Герус.Фото:facebook.com/andriy.gerus
Андрій Герус.Фото:facebook.com/andriy.gerus

Депутат Верховної Ради Андрій Герус ("Слуга народу") на своїй сторінці в Facebook пояснив голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву, чому при нинішньому НАК "Нафтогаз" не може бути приватизований.

"В підземні сховища газу (ПСГ) і надалі залишилися в структурі Нафтогазу. А нещодавно прийнятий нами закон говорить, що підземні газові сховища можуть бути тільки у власності компанії, 100% корпоративних прав якої належить державі. Тому в нинішньому вигляді Нафтогаз не може бути ні приватизований, ні навіть виведений на IPO", - написав Герус.

Скриншот:facebook.com/andriy.gerusСкриншот:facebook.com/andriy.gerus

Нардеп пояснює, що для того, щоб це стало можливо за законом, "Нафтогаз" повинен передати іншій державній компанії свої підземні газосховища, що є малоймовірним.

Чиновник підкреслив, що незважаючи на досить ліберальні економічні погляди, закон у даній ситуації варто в пріоритеті.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що "Нафтогаз" платить кожному з 15 своїх начальників за 3,7 млн гривень зарплати в місяць.

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