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  • Щоб виправдати надвисокі зарплати керівників "Нафтогазу", Коболєв пропонує продати держкомпанію
10 лютого 2020, понеділок, 12:51 11
Політика 2020-02-10T13:30:02+02:00
Українські Новини
Щоб виправдати надвисокі зарплати керівників "Нафтогазу", Коболєв пропонує продати держкомпанію

Щоб виправдати надвисокі зарплати керівників "Нафтогазу", Коболєв пропонує продати держкомпанію

Надежда Комендантова
Нафтогаз, НАК Нафтогаз, премії Нафтогазу, Андрій Коболєв
Андрій Коболєв.
Андрій Коболєв.

В той час, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує знайти компроміс з наглядовою радою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом", голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, щоб закінчити дискусії про виплату премій і зарплат.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Після анбандлинга нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує купу грошей... Частково, повністю, як виберуть. І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше інших. Всі кажуть: "Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що це державна компанія". Ніхто не обговорює зарплати в ДТЕК", - заявив Коболєв.

На думку глави "Нафтогазу", чинний контракт держкомпанії з Газпромом можна буде спробувати перевести безпосередньо на нового оператора.

Як заявляє Коболєв, приватизація "Нафтогазу" поліпшить корпоративне управління і принесе ще більше прибутку державі.

"Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії - є дуже простий спосіб. Ми давно пропонуємо як мінімум міноритарний пакет випустити на біржу. Якщо результат сподобається, продати і все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції щодо компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - резюмує Коболєв.

Як повідомляло агентство, на початку січня виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що згідно з контрактами керівництву компанії повинна бути виплачена премія у розмірі 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром", тобто 29,18 млн доларів.

В 2018 році голова правління Наку Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Раніше Українські Новини опублікували "золотий" контракт Коболєва.

Також стало відомо, що Нафтогаз платить кожному з 15 своїх начальників за 3,7 млн гривень зарплати в місяць.

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