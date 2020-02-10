Щоб виправдати надвисокі зарплати керівників "Нафтогазу", Коболєв пропонує продати держкомпанію

В той час, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук розраховує знайти компроміс з наглядовою радою Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом", голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, щоб закінчити дискусії про виплату премій і зарплат.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Після анбандлинга нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує купу грошей... Частково, повністю, як виберуть. І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше інших. Всі кажуть: "Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що це державна компанія". Ніхто не обговорює зарплати в ДТЕК", - заявив Коболєв.

На думку глави "Нафтогазу", чинний контракт держкомпанії з Газпромом можна буде спробувати перевести безпосередньо на нового оператора.

Як заявляє Коболєв, приватизація "Нафтогазу" поліпшить корпоративне управління і принесе ще більше прибутку державі.

"Якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей, і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії - є дуже простий спосіб. Ми давно пропонуємо як мінімум міноритарний пакет випустити на біржу. Якщо результат сподобається, продати і все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції щодо компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - резюмує Коболєв.

Як повідомляло агентство, на початку січня виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що згідно з контрактами керівництву компанії повинна бути виплачена премія у розмірі 1% від 2,918 млрд доларів, отриманих від компанії "Газпром", тобто 29,18 млн доларів.

В 2018 році голова правління Наку Андрій Коболєв отримав премію в розмірі 286,5 млн гривень (з урахуванням премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі в розмірі 261 млн гривень).

Раніше Українські Новини опублікували "золотий" контракт Коболєва.

Також стало відомо, що Нафтогаз платить кожному з 15 своїх начальників за 3,7 млн гривень зарплати в місяць.