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10 февраля 2020, понедельник, 11:22 660
Политика 2020-02-10T12:30:02+02:00
Українські Новини
Премии "Нефтегазу" прописаны в контракте, - Гончарук

Премии "Нефтегазу" прописаны в контракте, - Гончарук

Надежда Комендантова
Премии Нефтегазу, Алексей Гончарук, Андрей Коболев, Премии, Нефтегаз
Андрей Коболев. Фото: hubs.ua
Андрей Коболев. Фото: hubs.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает найти компромисс с наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" относительно премий руководству, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", передают Українські Новини.

"В этом месяце они собираются на заседание наблюдательного совета. Я рассчитываю, что до этого у нас состоится встреча, и я думаю, что мы попробуем найти какое-то компромиссное решение", - сказал Гончарук.

При этом он добавил, что контракты с руководством были подписаны еще предыдущим правительством и есть жесткие юридические обязательства, и премии де-юре предусмотрены.

Как сообщало агентство, 17 января Президент Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нефтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решений Стокгольмского арбитража средства.

В начале января исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что согласно контрактам руководству компании должна быть выплачена премия в размере 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром", то есть 29,18 млн долларов.

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

Также Зеленский предложил направить полученные от "Газпрома" деньги на дороги и медицину.

Ранее Українські Новини опубликовали "золотой" контракт Коболева.

Также стало известно, что Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.

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