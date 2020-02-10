Премии "Нефтегазу" прописаны в контракте, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает найти компромисс с наблюдательным советом Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" относительно премий руководству, связанных с победой компании в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", передают Українські Новини. "В этом месяце они собираются на заседание наблюдательного совета. Я рассчитываю, что до этого у нас состоится встреча, и я думаю, что мы попробуем найти какое-то компромиссное решение", - сказал Гончарук. При этом он добавил, что контракты с руководством были подписаны еще предыдущим правительством и есть жесткие юридические обязательства, и премии де-юре предусмотрены. Как сообщало агентство, 17 января Президент Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нефтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решений Стокгольмского арбитража средства. В начале января исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что согласно контрактам руководству компании должна быть выплачена премия в размере 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром", то есть 29,18 млн долларов. В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен). Также Зеленский предложил направить полученные от "Газпрома" деньги на дороги и медицину. Ранее Українські Новини опубликовали "золотой" контракт Коболева. Также стало известно, что Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.