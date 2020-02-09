Apple заплатить 27 млн доларів штрафу за уповільнення айфонів

Влада Франції вирішила стягнути з компанії Apple штраф у розмірі 27 млн доларів за те, що уповільнювала роботу айфонів і не попереджала про це користувачів. Про це повідомляє "BBC Україна".



Факт існування цієї практики компанія визнала в 2017 році. В Apple заявили, що таким чином намагаються продовжити термін роботи смартфонів.



Підозри в тому, що Apple уповільнює роботу старих моделей смартфонів, виникали у багатьох користувачів і раніше, проте до 2017 року це було швидше їх припущення - сама компанія про факт уповільнення пристроїв довгий час не попереджала.



Частина користувачів висловлювала побоювання, що сповільнюючи роботу старих телефонів, Apple стимулює їх купувати нові моделі.



Натомість у компанії запевняли, що це не так. Там пояснювали, що акумулятори айфонів з часом втрачають свою працездатність, і тому часткове уповільнення роботи пристроїв є необхідним кроком.



"Ми прагнемо забезпечити своїх користувачів найкращими можливостями, в тому числі поліпшити загальну продуктивність і продовжити термін служби пристроїв. Літієві батареї з часом стають занадто слабкими для того, щоб підтримувати активну роботу смартфона на холоді і при слабкому заряді", - заявляли в Apple.



Французький регулятор прийшов до висновку, що Apple повинна попереджати своїх користувачів про такі кроки, оскільки тривалий час цього не робила, то повинна заплатити штраф.



Представники регулятора також повідомили, що Apple погодилася виконати цю вимогу.



Як повідомляли Українські Новини, застарілі моделі iPhone і iPad відключать від інтернету.



Крім того, ЄС хоче змусити Apple відмовитися від роз'єму Lightning.