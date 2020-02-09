У цьому році Міноборони проведе добровільний призов, замість обов'язкового

Призов на строкову службу в армію и поточному році буде здійснюватися на добровільній основі, заявляє міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Про це він повідомив у прямому ефірі на телеканалі "Україна-24", передає Міністерство оборони України.

"У цьому році юнаків 18 і 19 років будемо закликати на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз'яснення обласним державним адміністраціям і зараз готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, щоб врегулювати це питання", - сказав він.

"Хочу ще раз підкреслити, що в цьому році з 20-ти років призов на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 і 19-ти виключно за згодою призовників", - підкреслив міністр.

Загороднюк також нагадав, що військовослужбовці строкової служби не залучалися і не будуть залучатися до проведення операції Об'єднаних сил.

При цьому він уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби у лавах ЗС України вже з 18 років.

Міністр також повідомив, що відповідні роз'яснення незабаром будуть опубліковані на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський указом №13 від 16 січня затвердив строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів у 2020 році.