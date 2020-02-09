підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • У цьому році Міноборони проведе добровільний призов, замість обов'язкового
09 лютого 2020, неділя, 18:10 16
Політика 2020-02-09T19:45:03+02:00
Українські Новини
У цьому році Міноборони проведе добровільний призов, замість обов'язкового

У цьому році Міноборони проведе добровільний призов, замість обов'язкового

Таня Войтюк
Призов в армію, призов 2020, Армія, Андрій Загороднюк
Армія, збройні сили. Фото: НикОГА
Армія, збройні сили. Фото: НикОГА

Призов на строкову службу в армію и поточному році буде здійснюватися на добровільній основі, заявляє міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Про це він повідомив у прямому ефірі на телеканалі "Україна-24", передає Міністерство оборони України.

"У цьому році юнаків 18 і 19 років будемо закликати на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз'яснення обласним державним адміністраціям і зараз готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, щоб врегулювати це питання", - сказав він.

"Хочу ще раз підкреслити, що в цьому році з 20-ти років призов на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 і 19-ти виключно за згодою призовників", - підкреслив міністр.

Загороднюк також нагадав, що військовослужбовці строкової служби не залучалися і не будуть залучатися до проведення операції Об'єднаних сил.

При цьому він уточнив, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби у лавах ЗС України вже з 18 років.

Міністр також повідомив, що відповідні роз'яснення незабаром будуть опубліковані на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський указом №13 від 16 січня затвердив строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення чергових призовів у 2020 році.

Більше новин про: Призов в армію призов 2020 Армія Андрій Загороднюк

Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, -...
Зеленський затвердив строки чергових призовів в ар...
До зарплати військовим наприкінці року виплатять д...
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики п...
У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері
Набув чинності спрощений перетин кордону з Кримом для дітей
Новини
У МЗС підтвердили зараження українця коронавірусом на японському лайнері 19:25
У Каховському водосховищі виявили отруту і заборонили пити воду з крану 18:40
У цьому році Міноборони проведе добровільний призов, замість обов'язкового 18:10
Коронавірусом заразився перший українець на борту японського лайнера, - ЗМІ 16:28
Сніг, хуртовини та крижаний вітер: в Україні оголосили штормове попередження 15:20
більше новин
Вдарять 15-градусні морози і ожеледиця: прогноз погоди на суботу 21:03
На японському лайнері виявили ще 41 випадок зараження коронавірусом 21:03
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди 08:50
Путін виплатить премію в 28,7 тис. гривень ветеранам РФ, Литви, Латвії та Естонії до 75-річчя Перемоги 11:50
У Києві об'єднали охоронні зони "Софії Київської" і Києво-Печерської лаври 20:56
більше новин
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди 08:50
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724 09:15
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника 10:05
Епідпоріг захворюваності на грип перевищено майже на 14% в Запоріжжі 22:36
більше новин
Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok