Аргентина не буде віддавати борги МВФ до тих пір, поки не вийде з рецесії

Аргентина не буде виплачувати борги Міжнародному валютному фонду за кредитами до тих пір, поки країна не вийде з економічної рецесії. Про це сказала віце-президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер, повідомляє Reuters. "Перше, що ми повинні зробити, щоб мати можливість платити, - це вийти з рецесії. У випадку рецесії ніхто не заплатить навіть півцента, а вийти з рецесії можна через великі державні інвестиції", - сказала де Кіршнер. Аргентині необхідно реструктурувати суверенний борг у розмірі 100 млрд. доларів США перед кредиторами, включаючи МВФ. У вересні 2019 року Національний банк і Міжнародний валютний фонд почали спільну роботу над новою програмою співпраці. При цьому Національний банк очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року.Тим часом Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 млрд доларів у 2020 році. Найбільші виплати призначено на 13 березня і 11 вересня – по 295,5 млн СПЗ.