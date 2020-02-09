Ніч 9 лютого стала найхолоднішою за цю зиму

Сьогодні, 9 лютого, відбулася найхолодніша ніч цієї зими. В Україні найхолодніше було у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич у Facebook.

"У мене на північно-заході Харкова температура опустилася до -16,7 °С (на метеостанції міста -15,2 °С). Дані з мого електронного термографа RC-5, який знаходився далеко від дому на висоті близько 180 см", - написав Кибальчич.

Найхолодніші місця 9 лютого. Фото: Facebook/Ігор Кибальчич

Тим часом рятувальники попереджають про погіршення погодних умов 9 лютого, зокрема, про сильні морози вночі.

"За даними Укргідрометцентру, 9 лютого послаблення та припинення опадів та явищ, зниження температури вночі до 7-13 ° морозу, вдень до 1-6 ° морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16 ° морозу, вдень 5-10 ° морозу", - йдеться в повідомленні ДСНС.



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