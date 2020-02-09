підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
09 лютого 2020, неділя, 12:30 7
Життя 2020-02-09T13:00:02+02:00
Українські Новини
Ніч 9 лютого стала найхолоднішою за цю зиму

Ніч 9 лютого стала найхолоднішою за цю зиму

Валерия Драгомирова
Лютий, Мороз, дснс, Погода
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

Сьогодні, 9 лютого, відбулася найхолодніша ніч цієї зими. В Україні найхолодніше було у Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Харківській областях. Про це повідомив метеоролог Ігор Кибальчич у Facebook.

"У мене на північно-заході Харкова температура опустилася до -16,7 °С (на метеостанції міста -15,2 °С). Дані з мого електронного термографа RC-5, який знаходився далеко від дому на висоті близько 180 см", - написав Кибальчич.

найхолодніші місця 9 лютого. Фото: Facebook/Ігор КибальчичНайхолодніші місця 9 лютого. Фото: Facebook/Ігор Кибальчич

Тим часом рятувальники попереджають про погіршення погодних умов 9 лютого, зокрема, про сильні морози вночі.

"За даними Укргідрометцентру, 9 лютого послаблення та припинення опадів та явищ, зниження температури вночі до 7-13 ° морозу, вдень до 1-6 ° морозу; у східних областях та Карпатах вночі 11-16 ° морозу, вдень 5-10 ° морозу", - йдеться в повідомленні ДСНС.


Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали аномальний прогноз на всю весну-2020.

Весна 2020 року буде характеризуватися теплою погодою. За словами Балабух, можна сказати про те, що весна в Україні настала прямо зараз.

Більше новин про: Лютий Мороз дснс Погода

У Пенсійному фонді почалось фінансування пенсій за...
Вдарить мороз і заллє дощами з мокрим снігом: сино...
Снігопади і заметілі накриють Карпати: рятувальник...
Похолодання до -12, сніг і шквали вітру: прогноз п...
Набув чинності спрощений перетин кордону з Кримом для дітей
Кількість жертв коронавірусу перевищила 800, заражені - 37 тисяч осіб
Новини
Бойко розповів житомирським фермерам, що відкривати ринок землі можна тільки після референдуму 13:22
Порошенко не зміг спустити зарплату Смілянського на відпочинку у Франції 13:08
Аргентина не буде віддавати борги МВФ до тих пір, поки не вийде з рецесії 12:45
Путін підписав указ про виплату премій в 28,7 тисяч гривень ветеранам до 75-річчя Перемоги 11:49
У Запорізькій області троє дітей потонули в ставку 11:12
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
Стало відомо скільки сплачують до держбюджету норкові ферми 13:40
Перед вихідними гривня на міжбанку знову зміцнилася 19:05
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди 08:50
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724 09:15
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok