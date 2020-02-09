Путін підписав указ про виплату премій в 28,7 тисяч гривень ветеранам до 75-річчя Перемоги

7 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про одноразову виплату окремим категоріям громадян РФ до 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні у розмірі 75 тисяч рублів (28,7 тис. гривень).

Відповідний документ опублікований на сайті Кремля.

Указ поширюється на громадян, які постійно проживають в РФ, Литві, Латвії та Естонії.

В тексті указу сказано: "1. Провести у квітні-травні 2020 р. одноразову виплату наступним категоріям громадян Російської Федерації, які постійно проживають на території Російської Федерації, Латвійської Республіки, Литовської Республіки і Естонської Республіки:



а) інвалідам Великої Вітчизняної війни, ветеранам Великої Вітчизняної війни з числа осіб, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 1 статті 2 Федерального закону від 12 січня 1995 р. № 5-ФЗ "ПРО ветеранів", колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, створених фашистами та їх союзниками в період Другої світової війни, вдовам (вдівцям) військовослужбовців, загиблих в період війни з Фінляндією, Великої Вітчизняної війни, війни з Японією, вдовам (вдівцям) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасникам Великої Вітчизняної війни – у розмірі 75 000 рублів;



б) ветеранам Великої Вітчизняної війни з числа осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 статті 2 Федерального закону від 12 січня 1995 р. № 5-ФЗ "ПРО ветеранів", колишнім повнолітнім в'язням нацистських концтаборів, в'язниць і гетто – в розмірі 50 000 рублів".



Нагадаємо, раніше Зеленський виплатив 300 млн гривень на премії військовим замість параду на День Незалежності.