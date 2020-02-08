Гончарук назвав стартапи, які отримають 9 млн гривень від держави

У той час як в Україні запустили електронні техпаспорта і права, 8 українських стартапів через тиждень отримають 9 млн гривень від держави.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.



Згідно з повідомленням, Український фонд стартапів вибрав перших 8 переможців пітчинг-сесій, засідання наглядової ради фонду тривало 24 години.



"Розвиток креативних індустрій є важливим для нашої країни. Уряд буде підтримувати цей напрямок. Фонд не припиняє прийом заявок, і вже є нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Очікуємо, що він відбудеться вже на початку березня", - підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.



Згідно з повідомленням, переможці діляться на дві категорії.



Seed-гранти надаються розробникам вже створених продуктів, які потребують розширення і підтримки, і складають 1,25 млн гривень (50 тис. доларів).



Рге-seed-гранти надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту, отримають по 625 тис. гривень (25 тис. доларів).



Seed-гранти отримають: AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків; GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр; BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику; FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;"Правомен" - автоматизований помічник з побутових юридичних питань для допомоги населенню; Framiore - бренд одягу з власним R&D-центром по розробці інноваційних виробів і технологій.



Pre-seed-гранти отримають: Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном; BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище.



Як повідомляли Українські Новини, Український фонд стартапів (Ukrainian Startup Fund) отримав більше 300 заявок.



На початку грудня Український фонд стартапів почав прийом заявок на фінансування проектів з обсягом коштів у розмірі 440 млн гривень.