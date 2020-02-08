У Мінцифри оголосили, що додаток "Дія" завантажили 800 тис. осіб за дві доби

Близько 800 тис. людей завантажили додаток "Дія" з моменту запуску (протягом 2 діб).

Про це сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

667 тис. користувачів успішно авторизувалися в додатку, при цьому коректно завантажених водійських посвідчень - 359,6 тис., техпаспортів - 295,8 тис.

Згідно з повідомленням, і реєстр, і авторизація через банки стабільно працюють.

Електронний кабінет водія перенесено на нові сервери, МВС продовжує активно працювати над удосконаленням його роботи.

"Ажіотаж навколо "Дії" яскраво демонструють і дистриб'юторські платформи: мобільний додаток потрапив на перше місце в рейтингу українського App Store в категоріях Utilites і топ-безкоштовних, у рейтингу Google Play "Дія" очолила категорію топ-безкоштовних. А ще вчора додаток протримався на 6-ій позиції в українському пошуку App Store, в американському - на першій!" - зазначається в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Мінцифри показали першу статистику програми "Дія".

Також пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку "Дія".