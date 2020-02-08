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08 лютого 2020, субота, 18:36 9
Суспільство 2020-02-08T19:15:57+02:00
Українські Новини
У Мінцифри оголосили, що додаток "Дія" завантажили 800 тис. осіб за дві доби

У Мінцифри оголосили, що додаток "Дія" завантажили 800 тис. осіб за дві доби

Ольга Фандорина
Додаток, Смартфон, Мінцифри, Близько 800 тис. людей завантажили додаток
Презентація програми
Презентація програми "Дія".Скріншот: ТСН

Близько 800 тис. людей завантажили додаток "Дія" з моменту запуску (протягом 2 діб).

Про це сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

667 тис. користувачів успішно авторизувалися в додатку, при цьому коректно завантажених водійських посвідчень - 359,6 тис., техпаспортів - 295,8 тис.

Згідно з повідомленням, і реєстр, і авторизація через банки стабільно працюють.

Електронний кабінет водія перенесено на нові сервери, МВС продовжує активно працювати над удосконаленням його роботи.

"Ажіотаж навколо "Дії" яскраво демонструють і дистриб'юторські платформи: мобільний додаток потрапив на перше місце в рейтингу українського App Store в категоріях Utilites і топ-безкоштовних, у рейтингу Google Play "Дія" очолила категорію топ-безкоштовних. А ще вчора додаток протримався на 6-ій позиції в українському пошуку App Store, в американському - на першій!" - зазначається в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Мінцифри показали першу статистику програми "Дія".

Також пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку "Дія".

Більше новин про: Додаток Смартфон Мінцифри Близько 800 тис. людей завантажили додаток "Дія" з моменту запуску (протягом 2 діб). Про це сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформації в соціальній мережі Facebook передають Українські Новини. 667 тис. користувачів успішно авторизувалися в додатку при цьому коректно завантажених водійських посвідчень - 359 6 тис. техпаспортів - 295 8 тис. Згідно з повідомленням і реєстр і авторизація через банки стабільно працюють. Електронний кабінет водія перенесено на нові сервери МВС продовжує активно працювати над удосконаленням його роботи. "Ажіотаж навколо "Дії" яскраво демонструють і дистриб'юторські платформи: мобільний додаток потрапив на перше місце в рейтингу українського App Store в категоріях Utilites і топ-безкоштовних у рейтингу Google Play "Дія" очолила категорію топ-безкоштовних. А ще вчора додаток протримався на 6-ій позиції в українському пошуку App Store в американському - на першій!" - зазначається в повідомленні. Додаток "Дія"

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У Мінцифри оголосили, що додаток "Дія" завантажили 800 тис. осіб за дві доби
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