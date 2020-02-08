Зеленський зізнався, що Папа Римський назвав його президентом миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Про це повідомляє Офіс президента.

"Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть назвав мене "президентом миру" – ось такий у мене зараз імідж у Європі", – заявив Зеленський після аудієнції.

Під час зустрічі Зеленський і Папа Римський обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям та захисту навколишнього середовища.

"Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу "Тато для України", яка допомогла 900 тисячам українців, постраждалих на Донбасі", – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент України також підкреслив, що українські церкви відіграють надзвичайно важливу роль у поширенні правди і розвитку суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив Папу Римського допомогти у звільненні полонених українців.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським.