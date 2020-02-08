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08 лютого 2020, субота, 17:34 20
Суспільство 2020-02-08T18:38:55+02:00
Українські Новини
Зеленський зізнався, що Папа Римський назвав його президентом миру

Зеленський зізнався, що Папа Римський назвав його президентом миру

Ольга Фандорина
Президент України, Володимир Зеленський, Папа Римский Франциск I, Зустріч з Папою Римським
Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск. Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським Франциском. Про це повідомляє Офіс президента.

"Головне, про що ми говорили, – це мир. Він навіть назвав мене "президентом миру" – ось такий у мене зараз імідж у Європі", – заявив Зеленський після аудієнції.

Під час зустрічі Зеленський і Папа Римський обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям та захисту навколишнього середовища.

"Безмежно вдячний Його Святості за ініціативу "Тато для України", яка допомогла 900 тисячам українців, постраждалих на Донбасі", – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент України також підкреслив, що українські церкви відіграють надзвичайно важливу роль у поширенні правди і розвитку суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив Папу Римського допомогти у звільненні полонених українців.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським.

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