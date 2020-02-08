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08 лютого 2020, субота, 15:12 8
Силові структури 2020-02-08T18:00:02+02:00
Українські Новини
У Вінницькій області депутата міськради зловили на вимаганні 100 тисяч

У Вінницькій області депутата міськради зловили на вимаганні 100 тисяч

Ольга Фандорина
Правоохоронні органи, вимагання хабара, Вінницька область
Гроші, долари. Фото: pixabay.com
Гроші, долари. Фото: pixabay.com

Поліція затримала депутата однієї з міських рад у Вінницькій області за підозрою у вимаганні 100 тис. доларів .

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Правоохоронці встановили, що з метою отримання в оренду земельної ділянки громадянин звернувся до органу місцевого самоврядування.

"Йому пообіцяли допомогти, але за однієї умови - необхідно надати 100 тис. доларів. Дана сума повинна стати так званою гарантією позитивного вирішення питання, - сказано в повідомленні.

Не погоджуючись з цією вимогою, керівник комерційної структури звернувся з відповідною заявою в управління стратегічних розслідувань.

В рамках процесуальних заходів для документування групи посадових осіб однієї з міських рад, які організували корупційний механізм видачі земельних ділянок, поліцейські встановили причетність до цієї "схеми" так званого кримінального авторитета - 41-річного жителя міста Вінниця та його товариша, також жителя цього міста.

7 лютого правоохоронці за участю КОРД затримали 4 осіб, зокрема депутата однієї з міських рад, підприємця.

З місця затримання було вилучено 20 тис. доларів - перший "транш".

Крім цього, за місцем проживання фігурантів також вилучено 46,5 тис. доларів, 6,7 тис. євро, 75 тис. гривень та зброю.

Проводяться процесуальні дії.

В рамках кримінального провадження буде встановлено причетність посадових осіб міськради до скоєння кримінального злочину.

У разі виявлення фактів протиправної діяльності з боку посадових осіб їхнім діям буде дана відповідна правова оцінка.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала банду, що вимагала гроші у жителів Львівської області.

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