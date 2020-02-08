Куди звертатися і що робити у випадку втрати паспорта за кордоном

Попри те, що до кінця лютого українці зможуть носити в смартфоні цифровий аналог ID-карти та закордонного паспорта, ніхто не застрахований від того, щоб втратити сам документ. Особливо страшно його втратити за кордоном. Про те, що робити в такому випадку, розкажуть Українські Новини.

Що робити, якщо втратили паспорт за кордоном

Якщо втратили паспорт за кордоном, то необхідно:

Знайти найближче відділення поліції та написати заяву про втрату або крадіжку паспорта. У поліції повинні видати документ, який підтверджує факт звернення щодо втрати паспорта. Звернутися в українське посольство або консульство. Там повинні видати свідоцтво про право повернення в Україну. Для цього громадянин повинен подати:

заяву;

документ, який підтверджує факт звернення до поліції з приводу втрати паспорта;

інші дані, які дозволяють ідентифікувати особу заявника, а також підтвердити українське громадянство та встановити місце проживання в Україні;

дві фотографії;

квитанція про сплату консульського збору.

Протягом одного робочого дня після отримання посольством або консульством даних, які підтверджують громадянство за місцем проживання, людині видадуть свідоцтво про право повернення в Україну.

Якщо ж після заяви про втрату пасторта він буде знайдений, то необхідно протягом доби здати його в українське посольство або консульство для знищення.

Також важливо пам'ятати, що свідоцтво про право повернення, яке видає посольство, дає право тільки на повернення в Україну. Купити з ним авіаквитки або перетнути кордон іншої країни не вийде.

Після повернення слід звернутися у Відділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, віддати їм свідоцтво, видане посольством або консульством, та подати необхідні документи на отримання нового паспорта.

Поради, які допоможуть спростити процедуру отримання свідоцтво про право повернення в Україну:

слід записати контакти українського посольства чи консульства у країні, куди плануєте поїхати або полетіти;

взяти з собою 2 фотографії 3,5 х 4,5 см;

взяти з собою копію документів і зберігати їх окремо від оригіналів;

не залишати паспорт у заставу;

не передавати паспорт у користування третім особам;

якщо не владете англійською або місцевим мовами, то слідують відразу звернутися в українське посольство або консульство за допомогою.

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