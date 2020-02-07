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07 лютого 2020, пʼятниця, 21:03 12
Суспільство 2020-02-07T21:30:02+02:00
Українські Новини
Вдарять 15-градусні морози і ожеледиця: прогноз погоди на суботу

Вдарять 15-градусні морози і ожеледиця: прогноз погоди на суботу

Анна Рудык
погода в Україні, погода в Карпатах, погода в Одесі, погода в Києві
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

8 лютого в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень 0...-2 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі -10...-15 градусів, удень -3...-8 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі -9...-11 градусів, вдень 0...-2 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі -10...-12 градусів, вдень -1...-3 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі -8...-10 градусів, вдень -1...+1 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 градусів, удень -3...-8 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +1...-4 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень 0...-5 градусів.

У Ялті місцями невеликий сніг. Температура вночі -7...-9 градусів, вдень -1...-3 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

А згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

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