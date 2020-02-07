Вдарять 15-градусні морози і ожеледиця: прогноз погоди на суботу

8 лютого в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень 0...-2 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі -10...-15 градусів, удень -3...-8 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі -9...-11 градусів, вдень 0...-2 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі -10...-12 градусів, вдень -1...-3 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі -8...-10 градусів, вдень -1...+1 градус. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +2...-3 градуси. На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -10...-15 градусів, удень -3...-8 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, удень +1...-4 градуси. У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Ялті місцями невеликий сніг. Температура вночі -7...-9 градусів, вдень -1...-3 градуси. Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду на всю зиму. А згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.