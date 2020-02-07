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07 лютого 2020, пʼятниця, 17:29 30
Суспільство 2020-02-07T19:00:03+02:00
Українські Новини
Консула України в Бєльцях після звинувачень у зґвалтуванні 17-річної дівчини відсторонили

Консула України в Бєльцях після звинувачень у зґвалтуванні 17-річної дівчини відсторонили

Анна Рудык
згвалтування дітей, згвалтування, МЗС України, Бєльці

Після того, як на адресу консула України в Бєльцях надійшло звинувачення у зґвалтуванні 17-річної громадянки Молдови, його відсторонили від виконання посадових обов'язків. Про це повідомляє ЄП з посиланням на незалежний місцевий портал СП.

Так, повідомляється, що в коментарі МЗС України підтвердило початок слідства стосовно українського дипломата у справі про згвалтування.

"Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови повідомило посольству України про проведення слідчих дій компетентними органами цієї держави з метою перевірки заяви, що надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення щодо неї злочину консулом України в Бєльцях", - відзначило українське міністерство.

Молдавська сторона попросила, щоб український консул не залишав територію Молдови на час проведення слідчих дій.

Державний секретар МЗС України відкрила дисциплінарне провадження, зазначили в українському міністерстві. На час його проведення дипломат відсторонений від виконання посадових обов'язків.

Як повідомляли Українські Новини, представники консульства України в Бєльцях інформацію не коментували. Заступник голови бельцких прокурорів Олександр Челак заявив, що не знає про цю справу. Прес-служба міської поліції не підтвердила, але і не спростувала дані.

Раніше депутат від фракції "Слуга Народу" Роман Іванісов зґвалтував з друзями жінку в 1995 році.

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