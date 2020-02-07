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07 лютого 2020, пʼятниця, 15:30 12
Силові структури 2020-02-07T16:45:04+02:00
Українські Новини
Міноборони має намір побудувати військові бази за стандартами НАТО в Маріуполі і Сєвєродонецьку

Міноборони має намір побудувати військові бази за стандартами НАТО в Маріуполі і Сєвєродонецьку

Валерия Драгомирова
Міноборони, Нато, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Військові бази
Міноборони. Фото: navkolo.me
Міноборони. Фото: navkolo.me

Міністерство оборони має намір побудувати військові бази за стандартами НАТО в Маріуполі Донецької області та Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Андрія Загороднюка виданню Kyiv Post, передають Українські Новини.

"Ми плануємо побудувати кілька якісних інфраструктурних об'єктів, щоб всі знали, що у нас теж можуть бути військові бази за стандартами НАТО. Зокрема, це два об'єкти, які ми будуємо в чистому полі. Це будуть військові бази: одна - в Маріуполі, інша - в Сєвєродонецьку", - сказав Загороднюк.

Він зазначив, що одним із пріоритетів діяльності нової команди Міністерства оборони є розвиток будівництва інфраструктури.

Крім того, він повідомив, що у поточному році Міністерство оборони і, зокрема, Державна спеціальна служба транспорту завершать будівництво бригадного містечка на полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області.

Як повідомляли Українські Новини, на Азовському морі з'явиться військова база України.

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