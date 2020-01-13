Украинская компания поставит на рынок США ильменита на $100 млн

Производственно-коммерческая фирма (ПКФ) "Велта" (Днипро) договорилась с компанией Traxys Group о поставке ильменита на сумму 100 млн долларов на рынок США до 2025 года.

Об этом говорится в сообщении "Велты", передают Українськi Новини.

"Велта" подписала 5-летний контракт на поставку ильменита стоимостью 100 млн долларов для нужд североамериканского рынка с Traxys Group. Это всемирная группа, которая осуществляет операции на мировых товарно-сырьевых рынках", - говорится в нем.

Согласно сообщению, конечным потребителем по договору является компания Chemours (ранее DuPont) - один из крупнейших мировых производителей диоксида титана.

"Велта" работает на американском рынке 7 лет.

"Учитывая то, что Северная Америка является одним из наиболее стабильных и быстрорастущих рынков, мы приняли решение о переходе к долгосрочному контракту, который добавит стабильности в работе компании", - прокомментировал генеральный директор компании "Велта" Андрей Бродский.

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"Велта" с 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья в Кировоградской области на Бирзуловскогом месторождении.

Компания также владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения.

С 2012 по 2019 год "Велта" добыла 1 млн тонн ильменита.