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07 лютого 2020, пʼятниця, 13:33 6
Європа 2020-02-07T16:45:06+02:00
Українські Новини
Через сходження лавини на сході Туреччини загинули щонайменше 41 людина

Через сходження лавини на сході Туреччини загинули щонайменше 41 людина

Кира Молчанова
Турция, постраждалі, рятівники, Гори, Лавина, Снігова лавина
Лавина. Фото: axar.az
Лавина. Фото: axar.az

Кылькысть загиблих під лавиною на сході Туреччини досягла 41 людини, але роботи з пошуку людей тривають. Про це повідомив телеканал NTV.

У повідомленні говориться, що вранці відновилися пошуки одного зі зниклих пожежників, але через погіршення погодних умов, їх довелося припинити.

Надзвичайна ситуація сталася 4 лютого в повіті Бахчесарай провінції Ван на сході Туреччини. В результаті загинули п'ять осіб і ще двоє пропали. На їх пошуки була відправлена велика група рятувальників. Вони потрапили під другу лавину.

Зараз на місці події працює рятувальна бригада, яка шукає тіх, хто вижив.

Як писали Українські Новини, в Гімалаях через сходження лавини на висоті близько 3230 метрів зникли без вісти четверо південнокорейських туристів і троє мешканців Непалу. Повідомляється, що туристів лавина застала в популярному регіоні Аннапурна.

У зв'язку з тим, що Карпати засипає снігом і з'явився високий ризик сходження лавин у Закарпатській та Івано-Франківській областях, рятувальники нагадують туристам і місцевим жителям про те, як вести себе у випадку обвалу величезною снігової маси.

 

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