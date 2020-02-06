підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 лютого 2020, четвер, 19:20 2
Суспільство 2020-02-06T19:23:37+02:00
Українські Новини
У Львові підвищився тариф на воду

У Львові підвищився тариф на воду

Василь Трухан
Тариф на воду
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) з 5 лютого підвищила тариф на водопостачання та водовідведення для споживачів комунального підприємства "Львівводоканал" Львівської міської ради на 4,81 гривні до 20,85 гривні/куб. м. Про це йдеться в рішенні комісії.

В попередній раз тариф підвищувався у вересні 2019 року - з 14,6 гривні/куб. м до 16,04 гривні/куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЭКУ підвищила тарифи на водопостачання для "Інфоксводоканалу" на 22,4% до 14,5 гривні/куб. м в Одесі.

НКРЭКУ підвищила тарифи на водопостачання для "Дніпрводоканалу" на 16,2% до 12,8 гривні/куб. м.

Більше новин про: Тариф на воду

Навесні 1+1 покаже 7 мелодрам російською, оскільки українською їх дивляться гірше, — продюсер каналу
Мінцифри презентувало мобільний додаток "Дія"
Новини
Ув'язнений повісився у колонії в Рівненській області 19:25
У Львові підвищився тариф на воду 19:20
Гривня на міжбанку впевнено зростає 18:35
Федина заявила, що не змогла отримати підозру через хворобу 18:31
Пристайко прокоментував чутки про його відставку і пожартував про можливу заміну 18:17
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
більше новин
Зеленський пообіцяв "Слузі народу" не розпускати достроково Раду, - Бужанський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok