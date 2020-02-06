У Львові підвищився тариф на воду

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) з 5 лютого підвищила тариф на водопостачання та водовідведення для споживачів комунального підприємства "Львівводоканал" Львівської міської ради на 4,81 гривні до 20,85 гривні/куб. м. Про це йдеться в рішенні комісії.

В попередній раз тариф підвищувався у вересні 2019 року - з 14,6 гривні/куб. м до 16,04 гривні/куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЭКУ підвищила тарифи на водопостачання для "Інфоксводоканалу" на 22,4% до 14,5 гривні/куб. м в Одесі.

НКРЭКУ підвищила тарифи на водопостачання для "Дніпрводоканалу" на 16,2% до 12,8 гривні/куб. м.