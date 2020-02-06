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06 лютого 2020, четвер, 16:52 15 Документ
Президент 2020-02-06T18:15:02+02:00
Українські Новини
З Офісу Президента знову офіційно звільнився скандально відомий Максим Кречетов

З Офісу Президента знову офіційно звільнився скандально відомий Максим Кречетов

Павло Твердохліб
Максим Кречетов, Офіс Президента України, Самозванець, Звільнення з посади
Максим Кречетов. Фото: facebook.com/statti.krechetov
Максим Кречетов. Фото: facebook.com/statti.krechetov

Скандально відомий Максим Кречетов, який працював позаштатним радником заступника голови Офісу Президента України (ОПУ) Кирила Тимошенко, офіційно розірвав з 1 лютого трудові відносини з президентським Офісом.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на інформаційний запит Українських Новин.

"Кречетов М.Р. не працює в Офісі Президента України, так як з 31 січня 2020 року звільнений за угодою сторін", - вказано у відповіді.

При цьому, за словами очевидців, Кречетов продовжує відвідувати робоче місце в президентському Офісі, а також залишається членом Ради з питань свободи слова при Президентові України.

Сам Кречетов прославився тим, що в кінці вересня 2019 роки булв "легалізований" в президентському Офісі "заднім числом" після скандалу, коли стало відомо, що представлявся на численних заходах представником Офісу співробітник не мав з Офісом жодних трудових відносин. А вже будучи офіційним співробітником Офісу, в президентському Указі про призначення 15 членів Ради з питань свободи слова він все одно значився як "журналіст".

Прізвище Кречетова в прив'язці до ОПУ вперше спливло після оприлюднення директив, що розсилаються в обласні державні адміністрації щодо доставки до Києва учасників маршу до Дня Незалежності. В наданому на запит Українських Новин офіційному листі головам ОДА за підписом першого заступника голови Офісу Сергія Трофімова Кречетов значився "відповідальною особою" від ОПУ за облік і підвезення людей з регіональних делегацій.

У вересні 2019 року Кречетов організовував і модерував новостворену Рада з питань свободи слова при Президентові України. При цьому, сама процедура створення Ради супроводжувалася скандалами - Офіс кілька разів змінював свої ж правила, щоб зібрати "потрібний" склад Ради.

На самому засіданні саме Кречетов виступив автором скандальних ініціатив щодо запровадження Національної прес-карти та перегляду журналістських стандартів, про що зазначалося в офіційному повідомленні на веб-сайті глави держави.

У той же час, у відповідь на запит Українських Новин в ОПУ повідомили, що жодного відношення до Офісу Президента Кречетов не має, і в трудових відносинах з Офісом він не перебуває.

Оприлюднення цієї інформації викликало обговорення у соцмережах, де фактичного керівника президентської Ради зі свободи слова називали "самозванцем".

Наказом керівника Апарату Офісу Президента України №306-до від 24 вересня 2019 року Кречетов був призначений радником заступника керівника Офісу Президента України Тимошенко (поза штатом).

Джерело : Українські новини
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