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06 лютого 2020, четвер, 14:00 15
Верховна Рада і партії 2020-02-06T14:38:57+02:00
Українські Новини
"Перша кров у Раді": у бійці постраждала Тимошенко і мікрофон Разумкова

"Перша кров у Раді": у бійці постраждала Тимошенко і мікрофон Разумкова

Елизавета Кесельман
Верховна Рада України, Парламент, Бійка, Бійка у Раді

Депутати Верховної Ради зламали мікрофон голови парламенту Дмитра Разумкова. Про це повідомив Разумков на засіданні депутат від "Слуги народу" Олександр Качури в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"зламаний Мікрофон. Хто компенсує?" - написав Качура.

Раніше президія блокували депутати від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" , а лідер партії Юлія Тимошенко займала місце голови парламенту.

 

"Оскільки ваш покірний слуга не може вести засідання Верховної Ради України, я передаю слово першому заступнику голови Верховної Ради України для ведення засідання Верховної Ради України Стефанчуку Руслану Олексійовичу", - сказав Разумков з трибуни парламенту.

Фото: telegram/kachuratutФото: telegram/kachuratut

У своєму каналі Качура також написав про "першу кров" у парламенті в ході засідання. Так, Юлія Тимошенко, за словами Качури, вириваючи мікрофон, порізала собі палець.

Скріншот: telegram/kachuratutСкріншот: telegram/kachuratut

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер сталася бійка між депутатами від "Батьківщини" і "Слуги народу" в президіумі Ради.

 

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