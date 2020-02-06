"Перша кров у Раді": у бійці постраждала Тимошенко і мікрофон Разумкова

Депутати Верховної Ради зламали мікрофон голови парламенту Дмитра Разумкова. Про це повідомив Разумков на засіданні депутат від "Слуги народу" Олександр Качури в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"зламаний Мікрофон. Хто компенсує?" - написав Качура.

Раніше президія блокували депутати від фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" , а лідер партії Юлія Тимошенко займала місце голови парламенту.

"Оскільки ваш покірний слуга не може вести засідання Верховної Ради України, я передаю слово першому заступнику голови Верховної Ради України для ведення засідання Верховної Ради України Стефанчуку Руслану Олексійовичу", - сказав Разумков з трибуни парламенту.

Фото: telegram/kachuratut

У своєму каналі Качура також написав про "першу кров" у парламенті в ході засідання. Так, Юлія Тимошенко, за словами Качури, вириваючи мікрофон, порізала собі палець.

Скріншот: telegram/kachuratut

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер сталася бійка між депутатами від "Батьківщини" і "Слуги народу" в президіумі Ради.