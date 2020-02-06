підписатися на розсилку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 лютого 2020, четвер, 21:00 10 Карта
Суспільство 2020-02-06T21:15:02+02:00
Українські Новини
Похолодання до -12, сніг і шквали вітру: прогноз погоди в Україні на кінець тижня

Похолодання до -12, сніг і шквали вітру: прогноз погоди в Україні на кінець тижня

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, Прогноз, Погода
Снігопад.
Снігопад.

7 лютого в Києві хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, вдень -3...-5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Карпатах вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів. У Моршині помірний сніг, температура вночі -3...-5 градусів, вдень 0...-2 градуси. У Трускавці помірний сніг, температура вночі -3...-5 градусів, вдень 0...-2 градуси. У Сваляві вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси. У Ялті невеликий сніг. Температура вночі та вдень 0...+2 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах Прогноз Погода

Штормовий вітер, снігові завали і ожеледиця: рятув...
В Україні очікується погіршення погодних умов: де ...
У Карпатах починається відлига: рятувальники повід...
Вдарять морози до -13 і засипле снігом: синоптики ...
Додому можуть повернутися ще 100 полонених, - Пристайко
В Україну приїде глава МЗС Угорщини, який блокував співробітництво України з НАТО
Новини
Дубілет пояснив, звідки взявся коефіцієнт 0,88 в перепису населення можна 21:08
У Херсоні через погіршення погоди тимчасово заборонили рух вантажівок 21:06
Похолодання до -12, сніг і шквали вітру: прогноз погоди в Україні на кінець тижня 21:00 Карта
У Deutsche Bahn розповіли, що управляти компанією будуть українці - а німці будуть консультувати 20:50
Рада перенесла на завтра розгляд скасування мораторію на продаж сільгоспземель 20:36
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 19,7 млрд гривень за підсумками 2019 року 10:53
Не скасувавши "маржу Холодова", нардепи порушили обіцянку Президента, - Гончаренко 09:45
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
більше новин
ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника 10:58
У разі затримок пенсій, зарплат і стипендій хочуть ввести компенсацію 06:15
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
більше новин
Звіробій вручили підозру про можливі погрози Зеленському, а Федина в ДБР не з'явилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok