Похолодання до -12, сніг і шквали вітру: прогноз погоди в Україні на кінець тижня

7 лютого в Києві хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, вдень -3...-5 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Карпатах вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -7...-12 градусів, вдень -2...-7 градусів. У Моршині помірний сніг, температура вночі -3...-5 градусів, вдень 0...-2 градуси. У Трускавці помірний сніг, температура вночі -3...-5 градусів, вдень 0...-2 градуси. У Сваляві вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг, температура вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірний сніг, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, удень -2...-7 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси. У Ялті невеликий сніг. Температура вночі та вдень 0...+2 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.