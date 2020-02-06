Поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук у Львові

Поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Наголошується, що підозрюваний - студент-громадянин Молдови.

"Хто спонукав його на таке - встановлюємо. Безпека журналістів - пріоритет", - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що були проведені обшуки і доказової бази вистачає.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі вночі 30 січня підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Поліція почала розслідувати загоряння автомобіля як підпал.