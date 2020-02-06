Поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук у Львові

Поліція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Наголошується, що підозрюваний - студент-громадянин Молдови. "Хто спонукав його на таке - встановлюємо. Безпека журналістів - пріоритет", - йдеться в повідомленні. Також вказано, що були проведені обшуки і доказової бази вистачає. Як повідомляли Українські Новини, невідомі вночі 30 січня підпалили автомобіль Mitsubishi Colt журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук. Поліція почала розслідувати загоряння автомобіля як підпал.