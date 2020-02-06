У США у віці 103 років помер актор Кірк Дуглас

Відомий американський актор Кірк Дуглас, що зіграв Спартака у фільмі режисера Стенлі Кубрика помер 6 лютого у віці 103 років. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його син - актор Майкл Дуглас.

"З великим сумом разом з моїми братами повідомляю, що Кірк Дуглас пішов з життя сьогодні в віці 103 років. Для світу він був легендою, актором із золотої епохи фільмів і прихильником справедливості", — написав Дуглас.

Скриншот:facebook.com/MichaelDouglasOfficial

Дуглас молодший додав, що його батько залишив у спадок іншим поколінням свої фільми.

Сім'я Кірка Дугласа.Фото: facebook.com/MichaelDouglasOfficial

Біографія

Кірк Дуглас народився в передмісті Нью-Йорка в родині єврейських емігрантів з Російської імперії. Він став випускником академії драматичного мистецтва в Нью-Йорку, а під час Другої світової війни служив у військово-морському флоті США. З 1946 року Дуглас почав зніматися в кіно.

Він тричі був номінований на "Оскар": за фільми "Чемпіон" (1949), "Поганець і красуня" (1952) і "Пристрасть до життя" (1956). У 1966 році Дуглас отримав "Оскар" за видатні досягнення в кінематографі.

Його син Майкл Дуглас також актор. Він лауреат премії "Оскар" за фільм "Уолл-стріт" 1987 року.

В 1996 році актор пережив інфаркт, перестав зніматися в нових фільмах і з'являтися на публіці. У 2011 році Кірк Дуглас востаннє відвідав церемонію "Оскар", а в 2018 році — "Золотий глобус".

Як повідомляли Українські Новини, раніше американський і нідерландський 75-річний актор Рутгер Хауер, який здобув широку популярність у 1982 році, зігравши в трилері "той, що Біжить по лезу" в ролі Роя Бутті, помер 19 липня 2019 року в своєму будинку в Нідерландах після нетривалої хвороби.