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25 июля 2019, четверг, 08:57 1018
Жизнь 2019-07-25T09:19:08+03:00
Українські Новини
Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра

Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра

Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram
Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram

Американский и нидерландский 75-летний актер Рутгер Хауэр, получивший широкую известность в 1982 году, сыграв в триллере "Бегущий по лезвию" в роли Роя Батти, скончался 19 июля в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Агент Хауэра, Стив Кенис, подтвердил эту новость и заявил, что похороны Хауэра состоялись в среду.

"Бегущий по лезвию", впоследствии прославивший Хауэра ролью опасного, но дешувнего вождя банды репликантов, изначально провалился в прокате.

При этом в "нулевых" годах Хауэр также появлялся на экране - в 2005 году в криминальном триллере в жанре неонура "Город грехов" в роли злодея, который обнаруживает Брюса Уэйна, и в "Настоящей крови", где сыграл Ниала Бриганти - короля племени, от которого походит семья Стэкхауз.

Кроме того, американский актер снялся в роли Ван Хельсинга в "Дракуле 3D" Дарио Ардженто, и в роли вампира Барлоу в 2004 году в фильме "Салем Лот" Стивена Кинга вместе с Робом Лоу, Андре Браугером и Дональдом Сазерлендом.

Хауэр свободно владел несколькими языками, первая его роль была в конце 60-х годов в Нидерландах, когда он появился в телевизионном сериале средневекового стиля Пола Верховена "Флорис". Первую славу он получил в 1973 году в Нидерландах ролью в драме "Турецкий восторг", который получил кинопремию "Оскар" как лучший иностранный фильм.

После еще трех нидерландских ролей в жанре арт-хауса, которые были признаны в США, Хауэр начал карьеру в Голливуде ролью террориста в триллере Сильвестра Сталлоне "Полуночники".

Его главный художественный триумф пришел в итальянском произведении Эрмано Олми "Легенда о святом пропойце" (1988), где он появился в роли бездомного пьяницы и мелкого преступника. Лента получила "Золотого Льва" на Венецианском кинофестивале.

В 90-х годах Хауэра тянуло к более рутинным ролям в американских и международных постановках. Одним из наиболее ярких его ролей в этот период является лорд-вампир Лотосав оригинальной киноверсии "Баффи - победительница вампиров".

Как сообщали Українські Новини, звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже. Ранее умер Алексей Булдаков - главный герой фильмов "Особенности национальной охоты".

Кроме того, умер Джед Аллан - звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Коломбо".

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