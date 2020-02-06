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06 лютого 2020, четвер, 09:25 12
Події 2020-02-06T11:30:03+02:00
Українські Новини
У Стамбулі літак загорівся і розвалився на частини при посадці: є жертви

У Стамбулі літак загорівся і розвалився на частини при посадці: є жертви

Надежда Комендантова
авіакатастрофа, катастрофа літака, Стамбул, Туреччина

У Стамбулі зазнав аварії пасажирський літак. Як повідомляє Hurriyet, міністр транспорту Туреччини повідомив, що на борту знаходилися 177 пасажирів, пише 112.ua.

Головна прокуратура Анатолії початку розслідування. Міністр Коджа оголосив, що пасажири госпіталізовані і 3 людини загинули.

Як повідомляє видання, в лікарні знаходяться також постраждали іноземці.

На даний момент внаслідок аварії літака Pegasus airlines міжнародний аеропорт Стамбула їм. Сабіха Гекчен не приймає рейси з інших країн і міст.

Аварія літака у Туреччині (фото: twitter.com/yunuspaksoy)Катастрофу літака в Туреччині (фото: twitter.com/yunuspaksoy)

Губернатор провінції Алі Йерликая повідомив про те, що трапилося: "Пасажирський літак, який здійснив рейс Ізмір-Стамбул, покинув злітно-посадкову смугу незабаром після приземлення в аеропорту Сабіха Гекчен. Аварійні, пожежні команди і AFAD були направлені на місце події, і була розпочата безпечна евакуація пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У заяві, зробленій THY Press Consultancy йдеться про те, що виконання польотів було зупинено до вирішення авіаційного органу.

У заяві йдеться: "Всі рейси з та в аеропорт Сабіха Гекчен 5 лютого були скасовані. Наші гості можуть дізнатися про своєму рейсі через наш веб-сайт або наш колл-центр. Ми глибоко засмучені інцидентом".

Istanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9

— Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020

Як повідомляли Українські Новини, у середу літак МАУ зазнав аварії в Ірані.

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