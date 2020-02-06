Фонд держмайна відключив майданчики Яценка

Фонд державного майна (ФДМ) відключив електронні майданчики, які надають послуги щодо внесення інформації про оцінку нерухомості в єдину базу даних звітів про оцінку нерухомості.

Про це йдеться в повідомленні установи, передають Українські Новини.

"31 січня Фонд державного майна України відключив чотири авторизовані електронні майданчики від Єдиної бази даних звітів про оцінку, вилучив їх з процедури реєстрації та перевірки інформації звітів про оцінку об'єктів нерухомості", - сказано в ньому.

Вся інформація, що міститься на цих авторизованих майданчиках, знаходиться в процесі передачі у Фонд держмайна відповідно до вимог порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.

Звіти про оцінку зберігаються в єдиній базі в електронній формі.

При цьому Фонд держмайна розробив і запустив безкоштовний сервіс внесення інформації в єдину базу звітів про оцінку.

5 грудня 2019 року Рада скасувала необхідність внесення інформації про оцінку майна в єдину базу при посередництві електронних майданчиків, 25 грудня Зеленський підписав відповідний законопроект.

Як повідомляли Українські Новини, з серпня 2018 року Фонд державного майна розпочав оприлюднювати інформацію з Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості.

Тоді в одному з випусків програми антикорупційних розслідувань "Наші гроші" заявлялося, що приватні фірми, що функціонують при ФДМУ, стали монопольними посередниками в сфері оцінки нерухомості і "заробили" на цій корупційній схемі 23 млн гривень.

Низка ЗМІ, у тому числі і "Наші гроші", припустили, що за майданчиками-посередниками стоїть депутат Ради Антон Яценко (раніше був причетний до створення Тендерної палати, яку звинуватили в монопольному посередництва при держзакупівлі).

Яценко свою причетність до цих компаній заперечував.

Всього при ФДМ були авторизовані 4 майданчика для внесення інформації про оцінку майна.