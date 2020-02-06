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06 лютого 2020, четвер, 09:35 18
Нерухомість 2020-02-06T11:30:03+02:00
Українські Новини
Фонд держмайна відключив майданчики Яценка

Фонд держмайна відключив майданчики Яценка

Оксана Соболь
Фонд державного майна, Антон Яценко, майданчики Яценка, оцінка нерухомості
Нерухомість
Нерухомість

Фонд державного майна (ФДМ) відключив електронні майданчики, які надають послуги щодо внесення інформації про оцінку нерухомості в єдину базу даних звітів про оцінку нерухомості.

Про це йдеться в повідомленні установи, передають Українські Новини.

"31 січня Фонд державного майна України відключив чотири авторизовані електронні майданчики від Єдиної бази даних звітів про оцінку, вилучив їх з процедури реєстрації та перевірки інформації звітів про оцінку об'єктів нерухомості", - сказано в ньому.

Вся інформація, що міститься на цих авторизованих майданчиках, знаходиться в процесі передачі у Фонд держмайна відповідно до вимог порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку.

Звіти про оцінку зберігаються в єдиній базі в електронній формі.

При цьому Фонд держмайна розробив і запустив безкоштовний сервіс внесення інформації в єдину базу звітів про оцінку.

5 грудня 2019 року Рада скасувала необхідність внесення інформації про оцінку майна в єдину базу при посередництві електронних майданчиків, 25 грудня Зеленський підписав відповідний законопроект.

Як повідомляли Українські Новини, з серпня 2018 року Фонд державного майна розпочав оприлюднювати інформацію з Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості.

Тоді в одному з випусків програми антикорупційних розслідувань "Наші гроші" заявлялося, що приватні фірми, що функціонують при ФДМУ, стали монопольними посередниками в сфері оцінки нерухомості і "заробили" на цій корупційній схемі 23 млн гривень.

Низка ЗМІ, у тому числі і "Наші гроші", припустили, що за майданчиками-посередниками стоїть депутат Ради Антон Яценко (раніше був причетний до створення Тендерної палати, яку звинуватили в монопольному посередництва при держзакупівлі).

Яценко свою причетність до цих компаній заперечував.

Всього при ФДМ були авторизовані 4 майданчика для внесення інформації про оцінку майна.

 

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