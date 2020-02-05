Зеленський затвердив структуру ДБР

Президент Володимир Зеленський затвердив раду громадського контролю та організаційну структуру Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в указах №№41,42 від 5 лютого, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в структуру ДБР будуть входити: центральний апарат, територіальні управління та інститут підготовки кадрів ДБР, а також науково-дослідний інститут судових експертиз ДБР.

Серед завдань діяльності ради громадського контролю виділяються: забезпечення прозорості та здійснення контролю за діяльністю ДБР, сприяння взаємодії ДБР з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов'язаних з діяльністю ДБР, сприяння отриманню керівництвом ДБР об'єктивних відомостей про суспільну оцінку стану виконання ДБР покладених на нього завдань.

Рада формується на основі відкритого конкурсу у складі 15 осіб строком на 2 роки, склад якої затверджується директором ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков підписав закон про перезавантаження ДБР.

Тим часом Труба просить суд відновити його на посаді директора ДБР.