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05 лютого 2020, середа, 21:14 12
Президент 2020-02-05T21:20:03+02:00
Українські Новини
Зеленський затвердив структуру ДБР

Зеленський затвердив структуру ДБР

Анна Рудык
перезапуск ДБР, ДБР, Закон про ДБР, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський затвердив раду громадського контролю та організаційну структуру Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в указах №№41,42 від 5 лютого, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в структуру ДБР будуть входити: центральний апарат, територіальні управління та інститут підготовки кадрів ДБР, а також науково-дослідний інститут судових експертиз ДБР.

Серед завдань діяльності ради громадського контролю виділяються: забезпечення прозорості та здійснення контролю за діяльністю ДБР, сприяння взаємодії ДБР з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов'язаних з діяльністю ДБР, сприяння отриманню керівництвом ДБР об'єктивних відомостей про суспільну оцінку стану виконання ДБР покладених на нього завдань.

Рада формується на основі відкритого конкурсу у складі 15 осіб строком на 2 роки, склад якої затверджується директором ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков підписав закон про перезавантаження ДБР.

Тим часом Труба просить суд відновити його на посаді директора ДБР.

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